Pedido de homem durante um encontro é determinante para o término da relação

Uma mulher foi alvo de diversas críticas depois de revelar os motivos que a fizeram cancelar novos encontros com um parceiro em potencial. Para Dafna, o fato do homem se recusar a pagar pelo adicional de queijo em seu hambúrguer foi determinante para sua escolha.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu contar sua história por meio de uma publicação no TikTok.

No vídeo ela conta em detalhes como decidiu abandonar o pretendente durante o encontro e os motivos que a levaram a fazer isso. Segundo seu relato, ela e o homem conversavam por meio de um aplicativo de relacionamentos já há algum tempo.

Após decidirem se encontrar, eles escolheram um restaurante onde poderiam aproveitar um jantar e conversar para se conhecer melhor.

“Eu tive um encontro com esse cara que conheci no aplicativo e estou me questionando o motivo de fazer isso comigo mesma. Nós marcamos um jantar, fomos a um restaurante e tudo parecia ir bem. Ele era muito legal, não era um golpe”.

Ela decidiu deixá-lo para trás

Seguindo com seu relato, ela explica que as coisas começaram a mudar de cenário quando ele fez o pedido à garçonete.

“A garçonete se aproximou e perguntou o nosso pedido. Eu disse que queria o prato de peixe enquanto ele escolheu um hambúrguer. Ela então questionou a ele sobre o ponto da carne, ao que ele respondeu”.

“Depois disso ela perguntou se ele queria queijo extra no lanche e ele foi direto perguntando quanto isso ia custar. Depois de saber o valor, ele disse que não queria o queijo”, conta.

Após a saída da garçonete a jovem conta que o encontro mudou completamente de cenário pois o homem começou a reclamar sobre o valor cobrado por itens adicionais.

Leia também: Garçonete reage de forma agressiva após cliente se recusar a pagar a taxa de serviço

Cansada e satisfeita após comer sua refeição, Dafna decidiu dar uma desculpa e sair de fininho: “Eu disse que ia ao banheiro, peguei minha bolsa, fui até a garçonete e paguei a conta. Depois saí do restaurante e mandei uma mensagem para ele dizendo que a conta estava paga e que ele deveria ter comprado o queijo. Então o bloqueei”.

Apesar de acreditar ter feito o certo, diversos seguidores defenderam a atitude do homem pois afirmaram que o valor cobrado pelo restaurante realmente era abusivo.

“É por isso que estou solteiro? Por me recusar a pagar uma fortuna por um queijo no meu lanche?”, questiona um usuário.

“O grande problema é que as pessoas são muito rápidas em julgar os outros por um simples comentário. Você nem deu chances a ele com base em um simples pedaço de queijo”, finalizou outro.