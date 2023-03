Mulher critica a prima ao ser obrigada a pagar pelo chá de bebê dela

Uma mulher ficou chocada após ser “convidada a pagar” pelo chá de bebê da sua prima. Sem sequer ter participado da organização do evento, ela se surpreendeu quando recebeu a cobrança além de ser orientada a comprar um presente para o novo membro da família.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher foi até o Reddit para compartilhar sua situação e pedir ajuda de outras pessoas sobre ocorrido. Sem se identificar, ela explica que a comemoração foi organizada por uma das amigas da prima.

“Fui convidada para o chá de bebê da minha prima. Era um pequeno grupo de mulheres em um restaurante. Jogamos alguns jogos, ela abriu os presentes e foi bem divertido no geral”.

“Em momento algum fui informada sobre precisar pagar por qualquer coisa, então não estranhei quando a organizadora pagou a conta em seu cartão. As coisas ficaram esquisitas quando uma das convidadas perguntou a ela quanto estava devendo pelo consumo. Achei que era apenas uma questão de educação, mas a organizadora respondeu que enviaria uma planilha de gastos para todas no dia seguinte”, conta a mulher.

Ela ficou inconformada

Segundo a mulher, no dia seguinte a festa ela recebeu um e-mail com a lista de todos os presentes no chá de bebê, bem como com todos os itens consumidos individualmente e seus respectivos valores gastos.

“Ela dividiu as taxas, gorjetas e o valor gasto pela minha prima! Até os centavos foram contabilizados na tabela”, afirma.

Diante da situação e da cobrança feita pela organizadora, ela considerou a possibilidade de não pagar sua parte na conta já que não foi avisada com antecedência que deveria fazer isso, mas teme ser prejudicada caso opte por seguir desta forma.

Para os usuários do Reddit, ela deveria pagar para evitar transtornos para a prima, mas caso não puder ou não possuir o valor, ela não deverá pagar.

“Se você não estiver sem dinheiro, eu pagaria apenas para não causar confusão para sua prima, mas foi uma forma muito grosseira e errada da amiga dela para organizar um chá de bebê”, comentou uma pessoa.

“Eu concordo com você sobre o pagamento ser responsabilidade da organizadora, mas se você estiver em uma situação financeira razoável, pague para evitar drama desnecessário”, sugeriu outra.

“No minuto em que você entrou no estabelecimento que não era um salão de festas com serviço de alimentação, você deveria esperar ter que pagar pela sua comida. Não acho que seja trabalho da organizadora”, discordou uma terceira.