Mãe força filho de 9 anos a cortar o cabelo e causa um grande debate na internet

Uma mãe provocou um grande debate na internet depois de afirmar que está forçando o filho de nove anos a cortar o cabelo. Apesar do menino ser contra a ideia, a mãe afirma ter bons motivos para insistir no corte.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe contou sobre sua decisão por meio de uma postagem no fórum Mumsnet, onde pediu a opinião de outros pais sobre a situação.

Sem se identificar, a mãe conta que está precisando considerar cortar os cabelos de seu filho de 9 anos devido a casos recorrentes de piolho na escola da criança. “Ele continua tendo piolhos e é muito triste isso. Faço o tratamento, passa, e depois volta. Acho que só neste ano letivo já foram sete ou oito vezes. Ele me disse que algumas crianças da escola ficam ‘se coçando feito loucas’”.

“O cabelo dele é longo e é difícil de pentear. É uma batalha para conseguir manter algum tipo de corte e escová-lo para ficar longe dos nós”, conta a mãe.

Ela decidiu fazê-lo cortar o cabelo

Tentando conseguir uma maneira de diminuir os problemas com piolho, ela decidiu cortar os cabelos do filho, mas encontrou um problema: o menino se recusa a cortá-los.

“Se ele tivesse o cabelo curto seria mais difícil de pegar piolho e bem mais fácil de fazer os tratamentos caso isso aconteça”, conta a mãe.

“O problema todo é que ele odeia a ideia de cortar seu cabelo. Seria razoável eu forçá-lo a cortar? Não muito curto, mas algo um pouco mais curto do que atualmente. Ele tem 9 anos e ontem passamos toda a noite tratando de seus cabelos e trocando todas as roupas de cama por conta de um novo surto de piolhos”, finaliza a mãe.

Para os usuários do fórum, ela não deve forçar o menino a cortar o cabelo: “Não corte o cabelo dele! Apare regularmente e use os produtos adequados para o tipo de cabelo do seu filho”, comentou uma pessoa.

“Dê a ele a escolha de cortar ou escovar os cabelos regularmente. Ele tem idade para cuidar do próprio cabelo, então deixe ele escolher”, comentou outra.

“Mande ele para a escola com os cabelos amarrados. Você não pode forçar seu filho a cortar o cabelo, ele não vai te perdoar se você fizer isso”, finalizou uma terceira.