Homem ‘exige’ que enteada de 12 anos pague aluguel e mãe da jovem apoia decisão

Um homem de 39 anos resolveu cobrar um aluguel simbólico de sua enteada de 12 anos, após a adololescente tomar uma decisão dentro do lar. De acordo com ele, sua atitude serviu como uma lição de vida para a jovem, tendo o apoio da mãe no contexto. O relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/lookatme-herIam.

“Moro em uma casa de três quartos com minha esposa, de 41 anos, nosso filho, de seis anos, e sua filha Lydia, de 12 anos, de um casamento anterior, que considero minha filha. Atualmente, os filhos dividem um quarto e o terceiro quarto é meu escritório (trabalho em casa)”, iniciou o relato.

“Lydia compreensivelmente não quer mais dividir o quarto com seu irmão de 6 anos, e ela perguntou se poderíamos transformar meu escritório em seu quarto. Eu disse a ela que, se eu desistir do meu espaço, vou querer alguma compensação. Achei que seria uma boa lição de vida no mundo real se eu cobrasse o aluguel dela, cinco dólares por mês”, continuou.

Adolescente rejeita a ideia de cumprir com impostos

Segundo o autor do relato, sua enteada protestou sobre a decisão do padrasto em taxá-la e disse que não tinha idade para conseguir um emprego. Contudo, o homem mencionou sobre o dinheiro que a jovem ganha em aniversários e suas economias gerais.

“Minha esposa está bem com isso porque não estaríamos usando o dinheiro, estaríamos colocando em uma conta poupança para ela, só queremos que ela saiba que você precisa sacrificar algo para ter coisas boas”, contou.

“No final, decidimos que Lydia deveria começar a ajudar em casa (carregando a máquina de lavar louça e tirando o lixo) se ela for conseguir um novo quarto”, escreveu o homem.

