Em busca de conforto, noiva decide usar Crocs no dia de seu casamento

Uma noiva decidiu pensar no conforto ao trocar suas belas sandálias de salto por um par de Crocs na cor lilás. Após alguns imprevistos durante a celebração do casamento, Alice Ridings não pensou duas vezes antes de trocar os calçados para aproveitar seu dia.

Conforme publicado pelo The Mirror, Alice casou-se recentemente com seu marido, Ben, e fez questão de se sentir confortável em cada um dos momentos de seu grande dia. Com isso, ela substituiu suas sandálias cravejadas de pedras pro um par de Crocs assim que percebeu que o casamento aconteceria sob uma forte chuva.

Para ela, a escolha foi pensada desde o princípio do planejamento de seu casamento, mas com foco especial na recepção e não na cerimônia.

“Desde o princípio eu planejei usar os crocs à noite. Comprei os saltos para usar na cerimônia, mas o dia estava chuvoso e decidi usar os Crocs durante toda a celebração para evitar acidentes”, conta a noiva.

“Eu sabia que não ia usar os saltos porque eles não são confortáveis e tudo o que eu queria no meu casamento era estar confortável e comemorar. Quando começou a chover eu prontamente tirei os saltos e voltei aos meus ‘sapatos de segurança’”.

“Até mesmo os crocs não eram especiais, são meus sapatos do dia a dia! Nem mesmo são brancos, eu os uso em todos os lugares”.

Conforto em primeiro lugar

Segundo Alice, a troca de sapatos foi benéfica até mesmo para a primeira dança do casal. Para ela, foi mais fácil se concentrar em dançar com sapatos confortáveis do que em cima de saltos.

“Nosso casamento definitivamente não foi tradicional. Eu queria me casar de vestido preto, mas não encontrei um que me agradasse e não queria comprar online. Nós temos tatuagens por todo o corpo e não queria escondê-las”.

“Enquanto planejava meu casamento eu percebi que todos costumam deixar de lado o objetivo principal da comemoração que é casar e celebrar. Minha avó nos deixou algumas semanas depois do casamento e ela se esforçou para estar ao nosso lado naquele dia”.

“Ela ficou nos lembrando de comemorar como queríamos e sem gastar muito dinheiro”, conta a jovem noiva que finaliza: “Esqueça o que os outros querem ou esperam do seu casamento. O dia é sobre vocês dois”.