Pai se revolta ao ser deixado sozinho com os filhos: ‘Ele sempre faz isso comigo’

Um homem deixou sua esposa completamente inconformada depois de fazer alegações sobre “o papel da mulher” em uma família. Para ele, a esposa tem que conciliar o trabalho com as tarefas domésticas e cuidados com os filhos sem precisar da ajuda do marido.

Cansada, a mulher, de 24 anos, levou seu relato ao Reddit para pedir a opinião de outras pessoas e acabou com sua história compartilhada pelo The Mirror.

Sem se identificar, ela conta: “É irritante eu ter que fazer tudo só porque trabalho de casa. Ele acha que tenho mais facilidade do que no trabalho dele, que é um trabalho braçal”.

“Nunca posso fazer nada porque sempre que ele está de folga ele só quer dormir e diz que precisa disso por estar exausto do trabalho. Quando não é isso, ele usa o tempo livre para sair com seus amigos”, conta.

“Basicamente, todas as tarefas domésticas são jogadas para cima de mim e eu estou farta disso”.

Ele não aguentou um dia!

Seguindo com seu relato, a mulher conta que o marido precisou lutar para conseguir cumprir com todas as suas responsabilidades quando precisou desempenhar suas funções.

“Eu coloquei meus gêmeos de 5 e 3 anos para dormir e deixei um bilhete para meu marido dizendo que iria sair com minhas amigas, o que acabou se transformando em um fim de semana de meninas”.

“Meu marido não gostou nada disso. Quando voltei, a casa estava uma bagunça completa! Tinha uma pilha de pratos na pia, lixo para todo o lado, chão sujo, xixi em todo o banheiro e um cheiro horrível”, conta.

“Ele estava com raiva e tinha uma mala pronta para ir embora. Depois ele me mandou uma mensagem dizendo que estava indo para a casa de sua mãe. Estou me sentindo mal por ele não ter aguentado cuidar dos filhos por tanto tempo sozinho e temo que isso estrague meu casamento”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela deve seguir em frente sozinha.

“Casamento é uma parceria e neste caso, além dos seus quatro filhos, você também tem um quinto: seu marido. Eu trocaria as fechaduras de casa, você merece mais do que isso”, comentou uma pessoa.

“Ele precisava desse alerta, mas não está preparado para aceitar que o problema está nele e não em você”, finalizou outra.