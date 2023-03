Mulher impede que convidado durma em sofá-cama por ser o lugar dos cães e recebe apoio

Uma mulher desabafou no Reddit após receber um convidado em casa e impedir que ele dormisse no sofá-cama, pois o local pertence aos seus cachorros. Segundo ela, não se tratou de um convite. O homem teria surgido em sua casa após um conflito.

“O marido da minha melhor amiga, “Bob” (amigo íntimo do meu marido), foi expulso de casa por ser um idiota e perguntou se poderia passar a noite em nossa casa”, escreveu a mulher na plataforma, por meio do usuário u/TieFriendly107.

“Temos um confortável sofá-cama em nossa sala de estar, onde nossos cães dormem. Eles tinham camas de cachorro separadas no passado, mas odiavam isso, então agora dormem no sofá”, explicou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Mulher devolve tratamento do irmão ‘na mesma moeda’ tempos após ele recusar ajudá-la no passado”

Comentários sarcásticos e elogios na web

De acordo com a mulher, ela acabou oferecendo o colchão de ar ao amigo do marido, já que seus pets eram prioridade. Embora Bob não tenha gostado da ideia, acabou aceitando.

“Esta manhã, Bob estava reclamando que o colchão de ar murchou durante a noite e ficou tão desconfortável que mal dormiu a noite toda. (Eu verifiquei e vi que o colchão estava bom.) Ele também fez alguns comentários sarcásticos para os cachorros e para mim”, desabafou.

Segundo o relato, o marido da autora deseja que ambos peçam desculpas pela experiência do amigo em seu lar. Contudo, os internautas repudiaram a atitude do convidado.

“Bob está sendo terrivelmente rude com as pessoas que estão fazendo um favor a ele”, comentou um dos redditors na plataforma.

“Bob pode se superar e sua pequena rotina passivo-agressiva é desnecessária”, disse outro usuário da plataforma.

“Isso me faz pensar que tipo de mau comportamento fez com que Bob fosse expulso em primeiro lugar”, reparou um deles.

“Seu propósito pretendido agora é que os cachorros durmam nele. Se você tem cães 100% do tempo e convidados 1% do tempo, então é deles e está servindo ao seu propósito”, defendeu um redditor.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.