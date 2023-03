Mulher fica arrasada ao descobrir que o novo namorado de sua mãe é seu ex-noivo

Uma mulher admitiu estar completamente arrasada ao descobrir a verdade sobre o atual namorado de sua mãe. O relacionamento da mãe era um segredo já que o atual namorado dela é o ex-noivo de sua filha.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso foi compartilhado no Mumsnet por uma das melhores amigas da mulher que está buscando formas de apoiá-la neste momento complicado.

Sem se identificar, ela conta: “Você namoraria o ex-noivo da sua filha?”.

“Minha melhor amiga estava noiva, mas o relacionamento chegou ao fim há 2 anos. Desde então sua mãe se separou do marido e acabou ‘acidentalmente’ iniciando um relacionamento com o ex-noivo da filha. Eles seguem juntos”, conta a mulher.

“Minha amiga está completamente arrasada, ainda mais pelo fato da mãe manter segredo por meses. Ela só confirmou suas suspeitas quando a mãe revelou o relacionamento depois que ela desconfiou das frequentes saídas da mãe, que antes não aconteciam”.

A mãe não pretende parar

Seguindo com o relato, a mulher revela que mesmo sabendo dos sentimentos da filha a mãe não está disposta a ceder e insiste em manter seu relacionamento.

“A mãe dela está convencida de que vale a pena continuar com o relacionamento, mesmo sabendo o quanto a filha está sofrendo com essa situação”, conta.

“Acho estranho pois uma mãe não gostaria de machucar sua filha. Não encontrei outros relatos como este e não sei se estou errada em ficar completamente chocada com a atitude dela”.

Para os usuários do fórum, ela precisa estar preparada para seguir apoiando a amiga nesta situação.

“Sua amiga deve estar arrasada, eu ficaria assim se minha mãe fizesse isso comigo”, comentou uma pessoa.

“Isso é completamente perverso”, comentou outra ao que uma terceira complementou: “Isso definitivamente não é normal! A mãe se preocupa mais com ela mesma do que com a filha. É um limite que não deve ser ultrapassado”.