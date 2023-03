Mulher descobre que o namorado a traía com sua melhor amiga e decide se vingar

Uma mulher viralizou na internet depois de descobrir que estava sendo traída pelo namorado. Além da traição do companheiro, ela também precisou lidar com o fato de que a amante do rapaz era sua melhor amiga.

Conforme publicado pelo The Mirror, a TikToker Ella compartilhou sua história por meio de um vídeo no seu perfil da rede social. Apesar do sofrimento, ela afirma ter ficado orgulhosa de sua vingança, que por muitos foi considerada “nojenta e infantil”. O registro já possui mais de 40 mil visualizações de diversos comentários.

“Eu tinha 15 anos quando isso aconteceu, e minha amiga, que vamos chamar de Millie, estava um ano acima de mim na escola, ela tinha 16″, conta a jovem.

“A mãe dela estava viajando durante um fim de semana perto do Dia dos Namorados, então nós pensamos em aproveitar a casa dela para fazer uma festa de Dia dos Namorados”.

“No dia da festa tudo estava como planejamos, alguns amigos da escola foram e diversos meninos também, incluindo o meu namorado e o namorado de Millie”.

As coisas não saíram como o esperado

Segundo a jovem, tudo ia bem até que ela descobriu algo inusitado.

“Nós nos arrumamos todos juntos e diversas pessoas foram chegando. Em determinado momento eu não conseguia encontrar meu namorado e minha amiga, então saí pela casa perguntando por eles”, explica.

“Como não consegui informações, decidir procurar em todos os quartos. Quando entrei em um deles, dei de cara com os dois se beijando! Ela estava sentada no colo dele, na cama e beijando meu namorado”.

“Meu coração de adolescente se partiu na hora. Eu pensei que era o fim do mundo e nunca fiquei tão triste. Eu não conseguia acreditar! Comecei a chorar e pedi para minha mãe me buscar enquanto eu pensava em uma forma de me vingar dele”.

“Ele tinha acabado de comprar um casaco novo e estava todo cheio disso. Eu desci as escadas, peguei o casaco e decidi destruí-lo! Fiz xixi em todo o casaco e pensei que estava fazendo algo engraçado e que ia ensinar a lição a ele. Eu sai de lá e nunca mais falei com ele depois disso”, finaliza.

Orgulhosa de si mesma, Ella ainda afirma: “Se você busca uma forma de se vingar, então essa é a melhor maneira”.

Para os usuários do TikTok, apesar de engraçada, a história da jovem é um tanto nojenta.

“Isso foi brilhante!”, comentou uma pessoa ao que outra completou: “Foi completamente hilário”.