Após ouvir um chamado vindo de uma árvore que se partiu ao meio, devido a uma forte tempestade, uma equipe de resgate estava pronta para averiguar. Devido ao temporal, algo se instaurou dentre os galhos da árvore para se proteger. Relato extraído do portal The Dodo.

Enquanto se preparava para serrar o pedaço da árvore atingida em pedaços, um membro da tripulação ouviu um chamado de socorro dentro do tronco. Com muito cuidado, a equipe o moveu para uma máquina de raios X e descobriram os hóspedes: pequenas corujas.

Equipe de resgate faz raios X em tronco de árvore e foi isto que eles encontraram (Reprodução/FACEBOOK/CAPE WILDLIFE CENTER)

Filhotes órfãos de coruja teriam se escondido dentro do pedaço da árvore devido às fortes pancadas de chuva. Todos estavam vivos.

“[Radio-X de um tronco] é definitivamente algo que nunca fiz antes”, disse Zak Mertz, CEO do New England Wildlife Center, ao The Dodo. “Mas funcionou.”

Após os animais terem sido resgatados e levados ao hospital, passaram dias na clínica veterinária e passaram por monitoramento.

“Eles são bebês muito tenazes, especialmente as corujas”, disse Mertz. “Quando eles têm um ao outro, eles têm um nível de conforto muito maior do que quando estão sozinhos.”

Busca por nova família

A equipe do centro sabia que os filhotes de coruja necessitavam de outras adultas para uma vida plena. Sendo assim, com a ajuda de um biólogo aviário, iniciaram o trabalho de campo.

“A melhor coisa que podemos fazer nessas situações é não criá-los nós mesmos”, disse Mertz. “[Tivemos] que encontrar um ninho substituto ou, neste caso, alguns ninhos substitutos.”

O Dr. Priya Patel, médico da vida selvagem, diz que corujas bebês como as do resgate costumam receber cuidados e comida da mãe pelos dois primeiros meses de suas vidas antes de passarem pela “ramificação”. É o tempo em que os filhotes aprendem a voar.

“Se você vir uma coruja no chão, sempre aconselhamos as pessoas a recuar, 15 a 20 minutos, e ver se você vê um dos pais na área”, disse Mertz. “E se você não o fizer, então a melhor coisa a fazer é chamar um reabilitador licenciado ou ligar para a agência estadual de vida selvagem ou alguém que possa ajudá-lo a pegar aquele pássaro com segurança, sem interferir no processo natural ou prejudicar você ou o animal.”

Com o tratamento ideal, agora as corujas seguem para suas famílias corujas adotivas para o aprendizado sobre a vida aviária.