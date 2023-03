‘Doméstica do topless’: americana fatura R$ 11 mil por dia fazendo faxina

Fazer faxina nunca foi exatamente o sonho profissional de nenhuma pessoa, mas uma moradora de Tampa, na Flórida, conseguiu fazer o trabalho ingrato virar uma fonte de renda das mais lucrativas do mercado, segundo notícia do Daily Star.

Identificada como Sammi, a mulher de 22 anos ganha US$ 2,2 mil por dia (cerca de R$ 11,3 mil) fazendo a limpeza das residências, mas com um pequeno detalhe, um toque pessoal: ela trabalha com os seios de fora o tempo todo. Em alguns casos, ela trabalha apenas usando lingerie, de acordo com a preferência do cliente.

“Hoje eu limpei cinco casas, cobrando US$ 300 por hora”, afirmou ela em um vídeo que postou em sua rede pessoal. Compõe ainda sai renda diária as generosas gorjetas que ganha da maioria dos patrões, embora não seja obrigatória. Segundo ela, somente em uma das casas na qual trabalhou ela ganhou US$ 150 (R$ 770) de gorjeta. A maior gorjeta que já recebeu, segundo ela, foi de US$ 200 (pouco mais de R$ 1 mil), “Era uma casa grande e meio suja”, disse.

Sammi com seu uniforme de trabalho (Instagram/@sincerily_sammi)

Em um vídeo no TikTok, a jovem falou sobre sua lucrativa carreira como doméstica, mas o vídeo acabou sendo suspenso da plataforma e sua conta suspensa. A doméstica revelou também que mantém uma conta no OnlyFAns onde vende conteúdo explícito.

Mas, segundo Sammi, nem todo esse dinheiro acaba em seu bolso. Para garantir sua segurança enquanto trabalha, a emprega de topless tem seguranças. “Também tenho um segurança que fica sentado no carro do lado de fora e espera por mim caso aconteça alguma coisa e ele receba 35% do que eu ganho”, disse ela.