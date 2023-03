Comportamento de noivo pode destruir o casamento e deixa a noiva arrasada

Uma noiva está vendo seu casamento desmoronar antes mesmo de começar. Apesar de amar o companheiro, ela teme que um hábito dele possa destruir o relacionamento dos dois.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher levou suas aflições ao fórum Mumsnet, onde pediu a ajuda dos outros usuários da plataforma.

Sem se identificar, ela conta: “Meu noivo é uma pessoa maravilhosa e um parceiro incrível, mas ele tem sérios problemas com o álcool. Quando ele sai para beber, não tem um ‘botão’ para desligar. Ele faz isso pelo menos uma vez por semana”.

“Não é algo que acontece em casa e ele não bebe diariamente, mas quando bebe ele toma diversos drinks e não vai lembrar de nada do que aconteceu neste dia ou noite. Uma vez ele chegou a fazer xixi na cama, outra ele foi para a nossa casa antiga de madrugada, agora ele defecou nas calças e espalhou pelo quarto”, conta a mulher.

Ela não sabe se deve continuar com os planos para o casamento

Decepcionada com a atitude do homem e preocupada com a falta de limites do companheiro, a mulher decidiu tirar um tempo para refletir sobre sua relação.

“Eu acho que ele foi longe demais. Não é essa a vida que quero para mim. Eu adoro ele e devemos nos casar em seis semanas, mas preciso pensar”.

“Pedi aos meus pais para ter algum tempo com eles e cuidar de mim mesma, não consigo lidar com ele agora. Quando ele acordar vou falar com ele, eu tive que dormir no sofá para evitar o cheiro do quarto”.

“Não sei se devo adiar o casamento ou dar um ultimato a ele quanto a bebida. Algum conselho? Estou arrasada com isso e meu casamento pode estar destruído”, finaliza a noiva desesperada.

Para os usuários do fórum, a decisão pode ser difícil, mas deverá partir dela.

“Cancele o casamento. Minha tia se casou com alguém assim e as coisas não melhoraram”, comentou uma pessoa.

“Ele não consegue se controlar e isso não é atraente. Ou ele se resolve, ou você vai embora. Não se case com esse homem”, finalizou outra.