Cachorro volta do Pet Shop e tutor se surpreende: ‘Saiu de um filme de terror’

O antes e depois do cachorro chama a atenção O antes e depois do cachorro chama a atenção (Reprodução / Reddit)

As imagens do antes e depois de um adorável cãozinho estão arrancando risadas dos usuários do Reddit. Após serem compartilhadas pelo tutor do animal, diversas pessoas não perderam tempo e compartilharam suas impressões sobre a aparência do cachorro após voltar do Pet Shop.

Conforme o The Mirror, o tutor do animal publicou as imagens na plataforma após se espantar com a aparência do cachorro após buscá-lo no Pet Shop.

Na legenda, ele escreveu: “Sinto que meu cachorro ficou extremamente fofo”.

Apesar do antes e depois do animal ser surpreendente, e até mesmo um pouco assustador, diversas pessoas foram rápidas em tirar a responsabilidade do tosador e afirmaram que o visual final poderia ter sido bem diferente caso o tutor se preocupasse em escovar regularmente a pelagem de seu cachorro.

Cachorro é comparado ao personagem Pennywise, do filme "It: A coisa". Cachorro é comparado ao personagem Pennywise, do filme "It: A coisa". (Reprodução / Reddit)

Pennywise? É você?

Após ser publicada, a postagem com o antes e depois do cachorrinho viralizou rapidamente e alcançou a marca de 18 mil interações em pouco tempo. Entre os comentários, usuários não perderam tempo em comentar a aparência inusitada do animal.

Outros reforçaram que o resultado é um lembrete para que o tutor não deixe de escovar regularmente a pelagem longa de seu cão.

“Embora este cachorro esteja a cara do Pennywise, o que as pessoas estão dizendo sobre escovar os animais de pelo longo é extremamente importante”, comentou um usuário do Reddit.

“Eu acabei de adotar um cachorro desta raça e passei a pesquisar sobre eles. Escovar estes animais é importante, imagino que seja um choque para alguns tutores, ainda mais quando esta raça ‘entrou na moda’ alguns anos atrás”, comentou outra.

“Sou esposa de um tosador e escuto diversas histórias de terror sobre esta raça. Aparentemente, cerca de um em cada cinco estão com tantos nós nos pelos que precisam ser completamente tosados! Meu marido é ofendido sempre que isso acontece, mesmo ele reforçando aos donos a importância de escovar com frequência os animais”, comentou uma terceira.

“Tenho um cão dessa raça e ele precisa ser escovado todos os dias senão até mesmo os meus dedos ficam presos em nós! Fico de coração partido quando vejo que pessoas não escovam seus cães”, finalizou outra.