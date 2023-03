Avô afirma que a neta terá o nome de um demônio e gera revolta

Uma mulher ficou completamente chocada com a reação de seu pai ao descobrir o nome que ela dará para a filha. Para o homem, que teve uma criação religiosa, a menina receberá o nome de um demônio, o que é inaceitável.

Incomodada com a situação, e magoada com a postura do pai, a mãe da menina foi ao Reddit para pedir conselhos aos demais usuários da plataforma e acabou tendo seu relato compartilhado pelo The Mirror após viralizar.

Sem se identificar, ela conta: “Eu e meu noivo estamos a espera do nosso primeiro filho juntos. Fiquei animada quando descobri que esperamos por uma menina e a primeira coisa que fiz foi começar a conversar e buscar sobre nomes”.

“Meu noivo queria nomeá-la como Lilly, por serem as flores favoritas de sua mãe, que faleceu. Após algum tempo decidimos pelo nome Lilith, com Lilly como apelido. Apesar de gostar do nome Lilly, não parece ser a escolha certa para nossa filha como um nome”, conta a mãe.

“Nós dois ficamos contentes com a escolha e com a forma como o nome e o apelido possuem sonoridades semelhantes. O problema foi quando contei sobre o nome para os meus pais. Meus pais tiveram uma criação religiosa e mantem algumas tradições, então foram rápidos em dizer que odiaram o nome e nos questionaram o motivo de batizar a nossa filha com o nome de um demônio. Eu expliquei nossos motivos e ele ficou emburrado e encerrou a conversa”.

As coisas ficaram ainda piores

Segundo a mulher, a situação piorou ainda mais quando eles anunciaram o nome completo da menina.

“Algumas semanas depois eu postei no Facebook sobre a revelação de gênero e do nome da nossa filha. Foi tempo suficiente para escolhermos seu nome do meio: Marie. O nome da mãe do meu noivo era Maria e eu tenho uma amiga próxima chamada Marie, então achamos legal fazer essa homenagem”.

“Meu pai me ligou minutos depois e estava enfurecido. Ao que tudo indica, Marie é o nome do meio da minha mãe biológica e ele não suporta sua lembrança. Eu nunca soube seu nome do meio, então isso foi uma novidade para mim. Explicamos os nossos motivos e meu pai ainda segue ressentido com a nossa escolha”.

Leia também: Mulher acusa a irmã de ‘roubar o nome’ de seu filho e arruinar sua gravidez

“O mesmo aconteceu com meu filho, já que ele queria que eu o chamasse de Anakin, como o personagem de Star Wars, e eu me recusei. Estou errada em ficar firme na escolha do nome da minha filha?”, questiona a mãe.

Para os usuários da plataforma, o pai dela não tem qualquer direito sobre o nome da neta.

“Não está errada! Seu bebê, suas escolhas”, comentou uma pessoa ao que outra completou: “Ele queria que você nomeasse seu filho como Anakin, um personagem que tem acessos de raiva que o levaram a se tornar um grande vilão. Apesar disso está chateado por você chamar sua filha de Lilith, um personagem igualmente fictício”.

“Os nomes de bebê são decisão exclusiva dos pais. Qualquer outra pessoa tem que aceitar e ficar quieta”, finalizou uma terceira.