Noiva fica arrasada após o noivo detestar seu vestido: ‘Ele destruiu o casamento’

Uma noiva ficou arrasada depois de descobrir a opinião de seu noivo sobre o vestido escolhido por ela para o grande dia. Diante da decepção, ela afirma que o companheiro conseguiu “destruir o casamento” ao odiar o vestido.

Magoada com a situação, a noiva foi até o fórum Netmums para contar seu relato e pedir o apoio de outras pessoas. Após viralizar, sua história foi compartilhada pelo The Mirror.

De forma anônima ela conta: “Meu casamento está destruído. Devo me casar em alguns dias e tudo está planejado e organizado. Eu e meu noivo estamos juntos há muito tempo e sempre esperamos para ter um casamento fabuloso e incrível”.

“Eu tinha algumas fotos do meu vestido de noiva salvas no Pinterest e por algum motivo meu noivo colocou a televisão para transmitir fotos vinculadas em nossas contas enquanto dormimos. Acontece que ontem algumas das fotos do vestido acabaram aparecendo na tela”.

“Ele olhou e disse que era horrível e que esperava que eu não escolhesse algo daquele tipo. Não é um vestido branco então eu sei que era arriscado, mas me senti incrível no vestido”.

Ela teme decepcionar o noivo

Seguindo com seu relato, a noiva explica que a reação de seu companheiro a fez questionar a beleza do vestido e perder toda a segurança que tinha em usá-lo no seu grande dia.

“Agora que eu sei que ele odeia o vestido antes mesmo de me ver nele, eu já não sei se me sinto confortável”.

“Estou arrasada e é tarde demais para conseguir outro vestido, então não tenho como fazer isso. O que eu faço?”, questiona a noiva desesperada.

Em pouco tempo diversas pessoas comentaram a publicação e ofereceram apoio e comentários de carinho para a noiva.

“O que é mais importante para você? Casar ou ele gostar ou não do seu vestido? Se for o primeiro, seu casamento não está arruinado”, comentou uma pessoa.

“A probabilidade é que ele nem perceba que este é o vestido que ele disse que não gostou. Ele também pode ver e se sentir culpado por suas palavras. Daqui alguns anos essa será sua história engraçada sobre seu casamento”, comentou outra.

“Os vestidos sempre parecem diferentes quando quem usa é a pessoa que amamos! É apenas mais um bom motivo para os homens não usarem esse tipo de roupa, imagina o que eles escolheriam”, finalizou uma terceira.