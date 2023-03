Noiva é acusada de esnobar a sobrinha por não escolhe-la como dama de honra

Uma noiva está tendo alguns problemas familiares por conta da determinação de papeis em seu casamento. Apesar de já ter prometido o papel de florista para outra pessoa, ela está sendo forçada a considerar convidar a sobrinha para desempenhar essa função.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva decidiu compartilhar suas aflições por meio de uma publicação no Reddit, onde pediu a opinião de outras pessoas e também se colocou aberta a ouvir conselhos.

Sem se identificar, ela conta que está tendo problemas depois que sua cunhada passou a exigir que ela dê o papel de florista do casamento para sua sobrinha, que foi considerada um “bebê milagroso”.

Segundo ela, seu irmão e a esposa foram informados de que não poderiam ter filhos biológicos, no entanto eles acabaram indo contra as expectativas médicas e tiveram uma menina no último ano.

Com o casamento da noiva se aproximando, a cunhada passou a exigir que sua filha seja a florista da celebração, e parece não aceitar a resposta da noiva.

A noiva está em um dilema

Preocupada com a situação, a noiva conta que está em um dilema já que prometeu o papel de florista para sua enteada.

“Eu amo minha sobrinha, mas a mãe dela está me irritando com toda a conversa de quanto ela lutou para conceber e que isso deveria ser motivo para minha sobrinha ser minha florista”.

“Acontece que a filha do meu noivo nos pediu para ser a florista enquanto seu irmão mais velho será um dos padrinhos do pai. Na mesma hora nós concordamos e ela está empolgada com esse papel. Como ela tem apenas 6 anos, perguntei a minha cunhada se minha sobrinha poderia entrar no colo dela, mas ela não se sente confortável com a decisão”.

“Depois disso ela passou a me acusar de ser esnobe e de não me esforçar para incluir minha sobrinha na celebração. Eu fiquei cansada e retruquei seus argumentos, o que foi o bastante para ela dizer a todos que eu ‘não amo’ minha sobrinha”, finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela deve seguir firme já que o casamento é dela e não da cunhada.

“Se alguma vez você precisou se colocar na posição de defensora da sua enteada, tenho certeza de que o momento é agora”, comentou uma pessoa.

“Você deve continuar estabelecendo limites para defender sua enteada. É o seu casamento”, comentou outra.

“É um absurdo sua cunhada esperar que você decepcione sua enteada para colocar a filha dela em posição de destaque no seu casamento”, finalizou uma terceira.