Mulher determina o horário ‘apropriado’ para o vizinho cozinhar

Um homem precisou lidar com uma situação incomum envolvendo sua vizinha. Ao que tudo indica, a mulher queria proibi-lo de cozinhar após às 21 horas porque ela e o marido acham o “cheiro da comida” muito irritante quando chega durante a noite.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem contou a história no Reddit, onde pediu a opinião de outras pessoas sobre o ocorrido.

Apesar de entender o incômodo causado pelo cheiro de comida em um conjunto de apartamentos, ele não concorda com a justificativa da mulher, que afirma achar irritante o cheiro de comida sendo preparada.

“Eu tenho uma rotina de trabalho agitada, então como duas refeições por dia que preparo em casa. Sei que sentir o mesmo cheiro todos os dias pode ser cansativo, mas é irracional pedir a alguém que mude seus horários para acomodar as suas preferências”, explica o homem.

“Minha vizinha ainda sugeriu que eu deixasse toda a comida pronta e apenas a esquentasse antes de comer”.

Ele está irritado com o pedido

Diante dos pedidos de sua vizinha, o homem ficou inconformado e irritado, uma vez que suas atitudes não ferem as regras do condomínio.

Com isso, ele afirma estar em seu direito de recusar os pedidos da vizinha.

“Eu apenas cozinho frango com sal, pimenta e alho e um acompanhamento a base de abobrinha ou abóbora”, finaliza o homem.

Leia também: Garçonete reage de forma agressiva após cliente se recusar a pagar a taxa de serviço

Para os usuários do Reddit, ele deve seguir sua rotina da maneira que se adaptar, sem se importar com as críticas da vizinha que não são baseadas em regras do condomínio.

“Sentir o cheiro da refeição de outras pessoas é algo comum na vida de quem mora em apartamento. Isso não dá o direito dela dizer quando ou o que você deve cozinhar”, comentou uma pessoa.

“É inapropriado da parte dela pedir a você para não cozinhar durante a noite. A menos que você faça muito barulho cantando e batendo panelas enquanto cozinha, não existem motivos para você deixar de fazer sua refeição no horário em que pode fazer”, finalizou outra.