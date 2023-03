Mulher acusa a irmã de ‘roubar o nome’ de seu filho e arruinar sua gravidez

Uma mulher ficou inconformada ao descobrir que sua meia-irmã pretende nomear seu filho com o mesmo nome que ela deseja usar para seu bebê. Irritada com a revelação, ela agora afirma que teve sua ideia roubada pela irmã e teme que isso possa estremecer a relação entre elas.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher, que está grávida e ainda não sabe o sexo de seu bebê, explicou no Reddit que sempre foi apaixonada por um nome de menino de origem irlandesa, como ela e seu marido.

“Meu nome dos sonhos é um nome masculino irlandês que não é muito conhecido, mas desde que era adolescente eu sonho em ter um filho com este nome”.

“Quando anunciei minha gravidez eu descobri que minha irmã também está grávida e nós acabamos trocando conselhos e confissões. Uma das primeiras coisas que conversamos foi sobre nossas ideias de nome e quando disse a ela o nome do meu filho se fosse um menino, ela disse que era a mesma escolha dela”.

“Fiquei chocada porque eu disse a ela sobre minha escolha antes mesmo de engravidar. Encontrei uma mensagem de 2018 em que contei a ela sobre o nome pois foi uma das primeiras coisas que compartilhei com ela depois de conhecer meu marido”.

Ela não sabe como agir

Seguindo com seu relato, a mulher explica que sua irmã não tem motivos reais para escolher o nome, já que seus outros dois filhos têm nomes tradicionais ingleses, o que é bem diferente do nome escolhido por ela.

“Se fosse o oposto, eu desistiria do no9me, mas ela está dizendo que seguirá com a escolha se meu bebê for uma menina. O que significa que se meu próximo filho for um menino eu não poderei utilizá-lo”.

“Sinto que isso deixou as coisas entre nós estranhas e eu não quero mais ter tanto contato com ela ou até mesmo participar de seu chá de bebê. Preciso de conselhos”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela não pode exigir ter direitos sobre a escolha do nome de seu sobrinho ou sobrinha.

“Você não possui direito sobre um nome. Ficar chateada pode até ser, mas você não pode obrigá-la a escolher outro nome. Além disso, não importa se os dois bebês tiverem o mesmo nome”, comentou uma pessoa.

“Entendo seus sentimentos, mas você deve reconsiderar sua postura. Talvez você possa conversar com ela sobre o nome se estiver certeza de que seu filho será um menino”, comenta outra.

“Vocês podem ter os filhos com o mesmo nome e somente mudar algo na escrita deles. Uma letra ou o nome do meio diferente já é o bastante para diferenciar as crianças”, finalizou uma terceira.