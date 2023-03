Mãe decide ser sincera com o filho ao falar sobre a noiva dele

Uma mãe decidiu ser sincera sobre sua opinião a respeito da companheira de seu filho. Após saber sobre o noivado, ela decidiu revelar sua verdadeira opinião sobre a mulher e pode ter causado um abalo em sua relação com o filho.

Conforme publicado pelo The Mirror, o relato da mãe foi publicado de forma anônima no Reddit, onde ela questiona os demais usuários sobre sua reação ter sido, ou não, exagerada.

Segundo ela, sua impressão sobre a companheira do filho é fundamentada pelos comportamentos da futura nora desde o momento em que se conheceram. Apesar do tempo de relacionamento entre eles ter avançado, ela segue sendo contra o noivado e afirma que as chances de divórcio são altas.

Em primeiro lugar, ela acredita que sete meses é pouco para os dois decidirem passar a vida juntos, dito isso, o fato deles não terem uma renda estável também aumenta as chances de dificuldades na vida do casal.

Ela também cita o fato de que a noiva do filho não sabe cozinhar, limpar e se recusa a assinar um acordo pré-nupcial.

Ela é completamente contra o casamento

Citando outros motivos que a levam a desaprovar a futura nora, a mulher relata:

“Ela é bagunceira! Parece que ela vive em uma lixeira e ela é capaz de te xingar quando você comer o último pedaço de um chocolate, mesmo que o chocolate seja seu e ela apenas queira o pedaço. Eu a vi fazer isso com minha filha”.

“Além disso, ela gosta de se mostrar e é bastante vaidosa, até mesmo chegou a ser banida, junto do meu filho, de algumas reuniões familiares”, afirma a mulher.

Apesar de compartilhar suas preocupações com o filho, a mãe afirma que a escolha é dele, mas que ele deverá ser responsável por pagar pelo casamento e por conseguir uma casa para o casal, o que fez o jovem se enfurecer.

Para os usuários do Reddit, ela não agiu errado em compartilhar sua opinião já que reforçou que a decisão final deve ser dele.

“Ele te pediu uma opinião, e você a deu. Além disso, você parece ter bons motivos para isso e deixou claro que a decisão final é dele”, comentou uma pessoa.

“Todos os seus apontamentos são justos e se seu filho pensa que é maduro para se casar, então deve ser maduro para respeitar sua postura. Agir de forma enfurecida não demonstra isso”, finalizou outra.