Garçonete reage de forma agressiva após cliente se recusar a pagar a taxa de serviço

Uma mulher ficou completamente horrorizada quando se deparou com as taxas de serviço absurdas oferecidas pela garçonete. Ao se recusar a pagar os valores abusivos, ela afirma que a funcionária ainda agiu de forma agressiva.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu ir ao Reddit para contar o ocorrido e descobrir se realmente agiu errado ao se recusar a dar a gorjeta.

Sem se identificar, ela conta que foi a um restaurante acompanhada de um grupo de amigos, que se sentiram pressionados a aceitar o valor da taxa de serviço, estipulado em 35%.

“Nós pagamos separadamente e a garçonete foi estranha e fria durante todo o atendimento. No final, ela recebeu pagamentos individuais e pressionou a todos para darem gorjetas altas. Com opções de 25%, 30% e 35%. Surpresos, os dois primeiros acabaram selecionando o valor maior por se sentirem pressionados”, conta.

“Eu conversei com meus pais a pouco tempo e eles me disseram que eu deveria parar de dar gorjeta quando não preciso, mas fico ansiosa quando a tela aparece. Diariamente eu vou a cafeteria e quando a tela de gorjetas aparece eu acabo até mesmo dobrando o valor do café. Meus pais disseram que isso é uma forma de intimidar os clientes”.

“Então quando chegou a minha vez eu fiquei irritada com a postura dela, pensei no que meus pais falaram e optei por não dar a gorjeta”.

A garçonete não reagiu bem!

Segundo a mulher, a garçonete não teve uma boa reação ao ver a opção dela, e prontamente decidiu envergonhá-la diante de todos.

“Ela ficou visivelmente com raiva e perguntou se eu não estava me sentindo generosa naquele momento. Ela bateu na minha cadeira e mostrou a tela para meu amigo, que se sentiu confiante e teve uma atitude similar. Ela ficou furiosa e foi para o fundo do restaurante”.

“Meus amigos me agradeceram opor ter tomado a atitude, menos os dois primeiros que afirmaram ter escolhido o valor mais alto por se sentirem ansiosos. Eu disse que eles devem quebrar a corrente nessas situações ao invés de caírem na pressão, mas eles disseram que eu agi errado”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente ainda mais levando em conta a postura da atendente durante o serviço.

“Se o serviço não foi bom, então você não tem obrigação de dar uma gorjeta”, comentou uma pessoa.

“Eu trabalho como garçom e encolhi só de ler isso. Evito falar sobre as gorjetas com os clientes a todo custo! Isso é antiético. Essa pessoa é uma atendente horrível”, comentou outra.

“A taxa deve ser escolhida com base no nível de satisfação com o serviço recebido. Não se sinta obrigada a dar gorjeta se o serviço foi ruim ou inexistente”, finalizou uma terceira.