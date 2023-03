Um novo vídeo impressiona ao flagrar uma onça-pintada capturando um jacaré, em um rio, no Pantanal.

O momento foi compartilhado no Instagram pela guia especializado @tchacopantaneiro.

Sequência impressiona ao mostrar esforço de onça-pintada para capturar jacaré no Pantanal

No registro, é possível ver o animal com a presa, próximo de um rio no Pantanal.

Para mover, a onça segura pelo pescoço com muito esforço, deixando sem chance de defesa.

A postagem se tornou viral e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados. Confira sequência:

Vídeo capta momento em que ariranhas põem onça-pintada ‘para correr’ no Pantanal

Em outro registro impressionante, um vídeo captou o momento em que ariranhas põem uma onça-pintada ‘para correr’ na mesma região.

O registro, feito próximo do Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal, foi compartilhado no Instagram por @ailton_lara.

“Na época da seca no Pantanal muitos animais se concentram ao longo de rios, baias e lagoas. Por conta da grande biodiversidade de espécies de animais, a atenção fica redobrada pelos mais vulneráveis neste cenário de grande importância ecológica, sendo que um depende do outro para manter o ecossistema equilibrado”.

“Esse vídeo foi feito enquanto eu e alguns turistas estrangeiros navegávamos pelo Rio São Lourenço, próximo ao Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal Mato-grossense, região do Porto Jofre”, detalhou na postagem. Confira vídeo:

