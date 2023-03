Pai decide punir a filha de 7 anos por ‘trair seu namorado’

Um pai causou um grande debate na internet depois de decidir punir sua filha de sete anos por “trair o namorado” do parquinho. Ao que tudo indica, a menina deixou seu “namorado” chateado ao andar de mãos dadas com outra criança.

Conforme publicado pelo The Mirror, enquanto o pai acredita que deve punir a filha, a mãe acredita que esta não é a forma correta de ensinar a filha sobre o conceito de fidelidade.

Para tentar conseguir argumentos a seu favor, a mãe contou seu caso no Reddit.

“Minha filha começou a namorar um garoto no parquinho, como eles tem 7 anos é óbvio que este não é um relacionamento real! Eles apenas dão as mãos em algumas ocasiões e desenharam corações um para o outro no dia dos namorados”, conta a mãe.

“Esta semana, minha filha estava de mãos dadas com outro garoto que também lhe enviou uma carta de amor no dia dos namorados, e isso deixou seu ‘namorado’ magoado. Descobrimos isso depois que a mãe dele nos ligou para dizer que ele não iria ao parquinho no final de semana porque ele estava bravo com nossa filha”.

O pai afirma que ela está querendo acobertar a filha

Seguindo com seu relato, a mãe da menina conta que seu marido cobrou dela uma posição rígida quanto a “traição” da filha, e a acusou de acobertar o comportamento inadequado da menina.

“Ele afirma que minha filha traiu seu namorado e que eu preciso fazer algo. Eu disse a ele que nossa filha tem apenas 7 anos e que não foi uma traição. Ele então me acusou de criar uma criança com tendências a trair e se comportar de foram inadequada”, conta a mãe.

Para os usuários do Reddit, o pai pode ter algum trauma com traições passadas já que está exagerando.

“Uma criança de sete anos não está em um relacionamento sério. Parece que seu marido é louco por pensar que ela deveria ser punida”, comentou uma pessoa.

“Ela tem sete anos, não 17! Seu marido realmente acredita que uma criança será capaz de processar e armazenar informações sobre esse tema?”, questionou outra.

“Ela não deve ser tratada como uma traidora, mas seria interessante sentar com ela e explicar o motivo do namorado estar chateado e não querer brincar com ela. Isso é uma boa forma de ensinar”, finalizou uma terceira.