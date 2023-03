Ela pediu ao divórcio apenas 24 horas de pois de se casar consigo mesma

Uma jovem de 25 anos causou uma grande comoção na internet após anunciar ter se casado com ela mesma. Sofi Maure fez o anúncio em seu perfil do TikTok e acabou viralizando após cogitar se divorciar apenas 24 horas depois.

Conforme publicado pelo The Mirror, Sofi fez uma publicação na internet usando um vestido de noiva para compartilhar com seus diversos seguidores o fato de ter se casado com ela mesma.

Em fevereiro, a jovem escreveu: “Hoje, em um dos momentos mais falsos da minha vida, eu decidir comprar um vestido de noiva e um bolo de casamento para me casar”.

Não precisou de muito tempo para a publicação da influenciadora repercutir entre seus seguidores que rapidamente a parabenizaram pelo casamento e reforçaram como isso era “extremamente importante” para reforçar a “necessidade do amor próprio”.

Apesar disso, alguns a criticaram por utilizar um “falso casamento” somente para “chamar a atenção”.

“Poderia facilmente ser eu! Parabéns pelo seu lindo casamento”, comentou uma pessoa, ao que uma segunda compartilhou: “Casar consigo mesma é o melhor casamento! Acredite, se casar com outra pessoa dura bem menos tempo e envolve bem mais conflito”.

Ela pensa em se divorciar

Diante dos comentários de apoio, Sofi precisou decepcionar seus seguidores após compartilhar seus planos futuros apenas 24 horas depois do casamento.

Com isso, ela voltou para informar aos seguidores que daria início ao processo de divórcio.

“Atualizando: apenas um dia foi suficiente para perceber que não aguento mais ser casada comigo mesma. Estou vendo como sigo com o processo de divórcio, é uma precaução”, afirma Sofi.

Em pouco tempo, sua nova publicação também virou alvo de diversos comentários: “Há um tipo de divórcio específico, e rápido, que pode ser realizado durante os 3 primeiros meses de casamento. Não se preocupe”.

“Arrume um bom advogado o quanto antes”, finalizou outra pessoa.