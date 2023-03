Uma residente da Flórida, nos EUA, chamada Rosa Fond, sempre se preocupou em proteger a vida selvagem de sua região. Em seu lar, ela conta com um belo jardim de flores. Relato extraído do portal The Dodo.

“Não gosto de cortar flores”, disse Fond ao The Dodo. “Gosto de mantê-los como uma planta para que possam viver.”

Conhecendo Fond a fundo, seu marido resolveu criar uma surpresa para ela. Ele resolveu plantar um jardim de rosas em flor no seu quintal, pois assim ela poderia admirar um buquê sem ter de cortá-lo. Desde então, a mulher passa todas as manhãs em seu espaço natual, registrando suas flores favoritas de vez em quando.

Até que em determinado momento, algo a surpreendeu…

“Um dia, depois de uma tempestade, eu estava tirando fotos no jardim”, disse Fond. “Algo me chamou para aquela rosa, e lá estava ele.”

Novo hóspede

Dentre as camadas das pétalas de uma de suas rosas, um pequeno sapo verde foi encontrado dormindo por Fond. De acordo com ele, o bichinho nem se mexia. “Foi simplesmente perfeito”, disse.

Mulher se surpreende ao descobrir o que estava dentro de seu jardim de flores (Reprodução/Rosa Fond)

Por ser um sapo de árvore, raridade na região, Fond ficou surpresa por vê-lo morando em seu quintal. Ela o admirou por algum tempo, voltou para dentro e voltou mais tarde para checar na flor.

“Voltei e ele ainda estava lá”, disse Fond. “Ele estava voltando para aquele lugar.”

Embora Fond pensasse que o animal já teria ido embora há tempos, o sapo passava todos os dias dentro das pétalas de suas flores, até mesmo quando elas começaram a murchar naturalmente.

“Enquanto a rosa estava morrendo, o sapo ainda estava lá”, disse Fond.

Assim que a rosa completou seu ciclo, o sapo deixou o local em busca de uma nova hospedagem para se instalar. Desde então, Fond nunca mais o viu. Contudo, afirmou estar feliz que seu jardim seja considerado um lugar seguro para os animais locais.

“Quero que todos os animais venham aqui e saibam que é um porto seguro para eles”, disse Fond. “É assim que deve ser.”