Mulher exige que cachorro e seu dono saiam de estabelecimento, mas ele se recusa

“Tenho uma deficiência invisível e um cão de serviço. Ela é um cão de alerta cardíaco. Eu a levo para todos os lugares e tem sido uma grande diferença de qualidade de vida para mim.” Foi assim que o usuário do Reddit de gênero não identificado, u/throwaway975320, iniciou seu relato na plataforma.

Enquanto comprava alguns suprimentos em uma loja de alimentos, o internauta andava com seu cão de serviço. Próximo à prateleira de doces, uma garota começou a chorar quando o avistou. Incomodada, a mãe começou a exigir que ele saísse com seu cachorro da loja imediatamente.

“Tentei dizer a ela que meu cachorro estava trabalhando e não era um animal de estimação. Ela não estava aceitando e não acreditou em mim porque sou muito jovem para ter uma condição médica”, desabafou o usuário da plataforma.

Confusão dá sequência

De acordo com o autor do relato, a mulher afirmou que seu filho tinha autismo e estava apavorado. Desta forma, ela exigiu que ele saísse da loja e esperasse do lado de fora até ela ir embora, independente se seu cão era de serviço ou não.

“Recusei e continuei comprando. Eu simplesmente fui para outra área da loja para pegar o resto das coisas da minha lista de compras. A mulher teve que trazer o filho e sair da loja porque estava com muito medo”, disse ele.

O internauta ainda contou que a mulher se direcionou a ele dizendo que deveria ter vergonha de si mesmo por assustar uma criança e se recusar a ir embora. Ela não teria comprado a ideia de o cão ser de serviço mesmo com o animal portando o acessório indicador de sua função.

