Atitude de noiva enfurece completamente parte da família do noivo

Uma noiva está em apuros depois de ficar ao lado do noivo em uma decisão polêmica. Por conta de seu posicionamento, ela conquistou uma grande briga com parte da família de seu futuro marido.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva levou seu relato ao Reddit, onde contou em detalhes como toda confusão aconteceu.

“Na última semana nós tivemos um horário em uma loja especializada em casamentos. No local eu encontrei meu vestido de noiva e ele seu terno. Como era uma loja completa, aproveitamos para fazer as provas dos padrinhos e madrinhas”, conta a jovem noiva.

“Uma das minhas madrinhas é namorada de um dos padrinhos do meu noivo. No dia anterior a reunião o padrinho do meu noivo perguntou a ele se poderia aproveitar para pedir a namorada em casamento durante a prova. Ele gostaria de fazer isso por ser um momento especial para eles e para nós”.

“Concordamos no mesmo momento e foi emocionante! Ele fez um lindo discurso e foi muito fofo. Na hora tirei uma foto e publiquei nas minhas redes sociais com uma mensagem de felicitação”.

A família do noivo não gostou

Após o pedido, a noiva conta que tudo continuou correndo conforme os planos, até que recebeu uma mensagem de texto de um dos primos de seu noivo.

“Ele disse que eu precisava conversar e convencer meu noivo a aceitar sua proposta de pedir a namorada em casamento durante o nosso casamento!”.

“Foi engraçado porque meu noivo estava comigo nessa hora e eu percebi que ele estava emburrado, descobri o motivo naquele momento”.

“Eu disse a ele que se meu noivo não permitiu então eu fico ao lado dele e também não permito. Desde então a tia do meu noivo fica mandando mensagens de texto e comentários do Facebook criticando o fato de permitir o noivado dos nossos amigos durante a prova de roupas, mas não o do filho dela no nosso casamento”.

“Quanto aos meus sogros, ficamos tranquilos pois eles e a irmã do meu noivo contornaram a situação. No entanto, alguns desconhecidos que conhecem a tia e o primo dele estão nos criticando constantemente nas redes sociais”, finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, eles estão certos em sua decisão já que uma prova de roupa é bem diferente de um casamento.

“Imagina ser tão presunçoso a ponto de acreditar que tem direito de finar noivo no casamento de alguém”, comentou uma pessoa.

“Eles ainda estão sendo convidados para o seu casamento?”, finalizou outra.