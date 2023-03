Sogra altera o vestido de noiva da nora sem ela saber e é expulsa do casamento

Uma noiva precisou tomar uma decisão extrema após descobrir que a sogra estava tentando sabotar seu vestido. Decidida sobre ter escolhido o modelo dos seus sonhos, ela não se conformou ao saber que a sogra tentou fazer alterações na peça sem sua autorização.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva usou o Reddit para desabafar sobre o ocorrido e compartilhar a solução que deu ao problema em questão.

“Minha sogra está dando sua opinião sobre tudo envolvendo o nosso casamento mesmo sem ser solicitada. Ela não está pagando por nada e suas atitudes estão nos deixando cansados!”.

“Toda vez que ela tenta dar uma opinião nós encerramos a conversa e dizemos que tudo está sob controle, mas ela não percebe que isso é uma forma delicada de pedir a ela para parar”.

Ela não se contentou em dar a opinião

Segundo a mulher, as coisas ficaram ainda piores quando ela acabou “cometendo o erro” de convidar a sogra para acompanhá-la na compra de seu vestido de noiva.

“Meu corpo tem o formato de ampulheta, então encontrei um vestido que realçou isso e fez eu me sentir linda! O vestido é meio revelador por causa de um decote e do corte estilo sereia, mas não é nada exagerado ou que me deixe envergonhada na frente dos meus amigos e familiares”.

“Minha sogra odiou o vestido. Ela fez questão de dizer isso diversas vezes e ontem, enquanto estava fazendo limpeza, recebi uma ligação da loja de noivas preocupados. Eles disseram que uma senhora, minha sogra, ligou se passando por mim e dizendo que queria trocar o vestido por outro ‘mais apropriado’ para a ocasião”, conta a noiva.

Leia também: Familiares da noiva destroem casamento e afirmam ‘ter direito’ de fazer isso

Percebendo que não se tratava da noiva, o vendedor se recusou a alterar a compra, mas isso não diminuiu a raiva dos noivos, que proibiram a sogra de ir ao casamento.

“Minha sogra está ligando sem parar para o meu marido. Eu me sinto mal pelo meu noivo por não ter a mãe presente, mas não dá mais”, finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente,

“Eu teria feito a mesma coisa, mas esteja certa de que vocês estão em sintonia com essa decisão”, comentou uma pessoa.

“É a mãe dele e o casamento dele, ele precisa falar com ela”, comentou outra.