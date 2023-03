Pai não se conforma com a decisão de nomear o filho em homenagem a um personagem

Um pai está ficando cada vez mais preocupado com as possíveis escolhas da companheira referente ao nome do primeiro filho do casal. Segundo ele, todas as sugestões são relacionadas com personagens da Disney ou da saga Harry Potter.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem foi ao Reddit para compartilhar sua situação e pedir a opinião de outras pessoas sobre os nomes considerados pela companheira.

Sem se identificar, ele explica: “Nós estamos com dificuldades para escolher um nome de menino para o nosso bebê. Minha companheira está decidida a nomeá-lo em homenagem aos personagens da Disney ou da saga Harry Potter porque ela ‘ama muito’ estes dois universos mágicos”.

“Acontece que ela está buscando somente os nomes mais estranhos como Severus, Rafiki, Octavius, tudo com base no fato de serem nomes pouco comuns. Cada sugestão é relacionada com uma de suas paixões e ela fica ofendida com o fato de eu não gostar de nenhuma das suas opções”, explica o homem.

Ele não sabe como fazê-la entender

Preocupado com a reação que sua negativa aos nomes possa vir a causar, ele pediu conselhos no Reddit sobre como poderia lidar com a companheira da melhor forma possível.

Em pouco tempo, a publicação foi inundada de comentários:

“Eu levantaria para ela o fato de que crianças podem ser cruéis. Um nome incomum não é algo para ser completamente evitado, mas se ele for incomum e conectado com algum personagem conhecido, pode causar um grande desconforto para seu filho”, comentou uma pessoa.

Leia também: Mãe considera mudar o nome da filha após ele se tornar ‘popular’

“Insista em sugerir nomes ligados com Star Wars, Yoda, Mau7l e Chewbacca são algumas possibilidades. Uma hora ela vai perceber que isso é apenas um hobby e não um bom motivo para deixar seu filho marcado para toda a vida”, comentou outra.

“Minha noiva é uma grande fã de Harry Potter e eu também gosto da história. Nós escolhemos um nome inspirado na saga para nossa filha e, felizmente, não será facilmente associado pelas pessoas por ser um nome relativamente comum. Lillian”, finaliza uma terceira.