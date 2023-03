Mulher cobra taxa do marido após mudança nas finanças do casal

Uma mulher causou um debate na internet depois de propor que o marido pague uma “taxa de perda de ganhos” depois de uma grande mudança nas finanças do casal. Com um novo emprego, o homem passou a ganhar um salário melhor, mas ela precisou fazer alguns ajustes em sua rotina.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher contou sua história no Mumsnet, onde pediu o apoio de outras pessoas.

“É errado eu cobrar uma taxa do meu marido pelos meus ganhos perdidos? Ele é um empreiteiro e em breve vai partir para uma nova carreira. Para isso, ele precisará se mudar para a cidade de sua mãe e ficará na casa dela. Nós nunca compartilhamos nossas finanças”.

“Eu tenho um emprego com horários incomuns e recebo bem por isso, mas preciso sair entre as 20 e 21 horas, não antes disso. Caso meu marido aceite o novo emprego, meu poder aquisitivo será afetado pois precisarei me dedicar aos cuidados da minha filha sem receber ajuda externa”, explica a mulher.

Ela decidiu cobrar o marido

Com o marido decidido a mudar de carreira, a mulher agora decidiu instaurar uma “taxa de perda de ganhos” para não sofrer com a diminuição em seu orçamento.

“Eu disse a ele que ele precisará me pagar o equivalente ao valor que perdi do meu salário ou pagar uma babá. Eu tenho um problema de saúde crônico, então as horas reduzidas de trabalho também ajudarão a gerenciar isso”.

“Meu marido diz que eu não estou sendo uma pessoa razoável ao propor isso, mas acho que ao mesmo tempo que ele vai se sair bem e ganhar mais, eu vou perder e não terei um bom impacto na minha vida. Prefiro que ele aceite receber menos para eu também poder trabalhar”, conta a mulher.

Para os usuários da plataforma, ela realmente esta exagerando.

“Parece bizarro você ser casada e considerar a possibilidade do seu marido ir morar com a mãe dele enquanto você e seu filho moram em outro local”, comentou uma pessoa.

“Você é casada, mas divide as finanças separadamente? Eu ficaria menos preocupada com o trabalho dele durante a semana, diversas pessoas trabalham alocadas em seus locais de trabalho durante a semana e isso não é um problema”, finalizou outra.