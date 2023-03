Mulher acusa a cunhada de ‘dar em cima’ de homens casados

Uma mulher está sendo duramente criticada no Reddit depois de revelar seus pensamentos sobre a cunhada da irmã de seu marido. Para ela, os comportamentos da jovem de 25 anos diante de homens casados deixa claro que ela tem segundas intenções.

Sem se identificar, a mulher conta que a jovem é a única solteira em sua família. Sendo que seu marido e o irmão dele são casados e têm filhos, assim como a irmã de seu marido é casada com o irmão da jovem.

No entanto, ela acredita que a forma como a garota se comporta nos encontros familiares mostra que ela está interessada em “fisgar” um dos casados da família.

“Parece patético. Ela sempre aparece com bastante maquiagem e roupas provocantes. Os únicos homens presentes nos encontros de família são casados ou ficam visivelmente incomodados com sua presença. Para quem ela acha que está se arrumando?”.

“No último final de semana foi o aniversário do irmão dela e foi feito um pequeno jantar de família. Ela veio totalmente maquiada e usando um vestidinho preto. Parecia totalmente ridícula e inapropriada para a ocasião”.

Ela confrontou a jovem

Segundo a mulher, pode ser que a jovem “não tenha noção” sobre seu comportamento, então por este motivo ela decidiu chamá-la de lado para conversar.

“Eu falei para ela que sua atitude e aparência estão patéticas. Disse que é ridículo se arrumar toda para homens casados e seu plano de roubá-los não irá funcionar”.

“Ela se fez de inocente, mas não deixei ela seguir com isso e disse que sabia o que ela estava fazendo. Depois disso, ela retrucou dizendo que se arruma para si mesma, mas quem vai perder todo o tempo se maquiando e colocando roupas provocantes para si mesma?”.

Leia também: Mulher é bloqueada após se atrasar 2 minutos para um encontro

“Então ela foi embora e o irmão dela veio me criticar e exigiu que eu me desculpe. Ele falou que eu acabei com todas as interações familiares futuras, mas estou apenas cuidando do meu casamento! Sei que outras mulheres casadas vão concordar comigo”, finaliza.

Porém não foi bem isso que aconteceu. A maioria das pessoas do Reddit questionaram as atitudes da mulher e não pouparam críticas.

“Você além de agir errado também mostrou o quão insegura é”, comentou uma pessoa.

“Como dizer que você tem ciúmes sem dizer que está com ciúmes. Talvez ela fosse encontrar seus amigos depois do jantar ou apenas goste de se arrumar. Certeza que suas inseguranças estão te fazendo pensar que ela está querendo roubar seu marido. Tenha controle sobre suas atitudes!”, finalizou outra.