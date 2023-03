Jovem revela ter sido cobrado para ficar na casa dos pais: ‘Não tenho para onde ir’

Um jovem, de 23 anos, revelou ter sido cobrado mensalmente para ficar em um quarto na casa de sua mãe. De acordo com ele, seu pai concordou com a decisão da mãe, complicando sua situação de vida. Ao final, p rapaz comentou sobre a dificuldade de encontrar um lugar para ficar, haja vista suas condições financeiras do momento. O relato foi publicado no Reddit, por meio do usuário u/ChemicalClaim7203.

“Estou terminando minha graduação na primavera e não começarei a faculdade de direito até idealmente no próximo outono, mas potencialmente no outono de 2024. Naturalmente, minha intenção era voltar para casa nesse ínterim, como fiz entre as aulas até este momento”, iniciou o relato na plataforma.

“Agora, minha mãe de repente está solicitando 1.000 dólares por mês de aluguel pelo quarto que uso na casa dela. Isso não tem nada a ver com finanças, ela é uma senhoria de terras com um salário de seis dígitos de seu trabalho de professora”, continuou.

Leia mais um relato:

Falta de dinheiro para colaborar no aluguel

Segundo o jovem, sua mãe não precisaria de seu dinheiro. Enquanto escrevia na plataforma, ele ainda desabafou sobre como se sente em relação à família.

“Vou evitar envenenar o poço com detalhes sobre meu relacionamento com meus pais, mas direi que não acho que devo nada a nenhum pai. Se você optar por ter um filho, esse é um compromisso vitalício com eles. Eu não pedi isso”, desabafou.

“Estou postando isso porque estou prestes a começar a lista de nomes para me ajudar, não tenho outro lugar para ir e certamente não vou ter milhares de dólares para dar a ninguém tão cedo”, continuou.

Segundo ele, sua mãe afirmou que cobrar seria uma atitude normal e seu pai concordou. O jovem finalizou o desabafo dizendo que esperava ser ajudado.