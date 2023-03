Influenciadora estraga noivado após acidente ‘em busca da foto perfeita’

Uma noiva viu seu jantar de noivado ser completamente destruído pela obsessão de sua própria irmã. A jovem, que está buscando se tornar uma influenciadora digital, causou uma grande cena no restaurante para tirar “a foto perfeita de sua comida”.

Conforme publicado pelo The Mirror, magoada com a situação a noiva precisou expulsar a irmã do restaurante por conta de todo o desconforto causado por ela. Preocupada em ter agido desta forma, ela seguiu até o Reddit onde contou sua história.

“Antes do jantar, que aconteceu em um lugar extremamente chique, eu chamei minha irmã para conversar e disse a ela que queria que a festa tivesse o meu casamento como foco. Por causa disso, pedi para que ela não exagerasse em suas atitudes e na obsessão de tirar fotos para suas redes sociais”, conta.

“Minha irmã vem se esforçando para se tornar conhecida na internet. Eu nunca falei nada sobre isso porque ela já é uma jovem adulta e escolheu essa vida. No entanto, por se tratar do meu noivado e casamento eu não quero nada deste tipo acontecendo”.

Seus avisos não adiantaram

Segundo a noiva, a obsessão de sua irmã chegou ao ponto de pedir dois pratos de comida exatamente iguais, sendo um para tirar diversas fotos e o outro para realmente comer.

“Eu não impedi minha irmã de fotografar a festa ou a comida, só não queria que ela tivesse alguma atitude idiota que me deixasse envergonhada”.

“Tudo ia bem até que ela literalmente subiu na cadeira para tirar uma foto da comida com um ‘ângulo melhor’. Todos ficaram olhando chocados e um garçom veio ´pedir a ela para se sentar, o que ela prontamente recusou. Depois disso ela discutiu em voz alta com ele e deu a cartada de ‘sou a irmã da noiva’. Após isso começou a chorar e a gritar que estava sofrendo bullying”.

“Na mesma hora os padrinhos e madrinhas a tiraram do restaurante e desde então ela vem me criticando nas suas redes sociais. Não sei o que fazer”, finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela agiu da forma correta e fez o que podia para evitar uma confusão.

“Sua irmã é viciada em atenção e do pior tipo, o que sempre se faz de vítima”, comentou uma pessoa.

“Ela deu um show sem motivo para isso, te deixou envergonhada e simplesmente decidiu sozinha que a etiqueta de base de um restaurante não se aplicava a ela”, finalizou outra.