Familiares da noiva destroem casamento e afirmam ‘ter direito’ de fazer isso

Uma noiva viu seu casamento ser completamente destruído depois que membros da sua família decidiram aproveitar a celebração para fazerem suas próprias festas. Uma tia e a cunhada da noiva afirmaram que seria impossível juntar toda a família para os novos eventos.

Magoada com a situação, uma prima da noiva decidiu contar a história do casamento por meio de um tópico no Reddit. Sem se identificar, ela relatou em detalhes como sua tia e a cunhada da noiva acabaram com a celebração.

“Nós temos uma tia, a qual chamarei de Carol, com quem a maioria dos familiares não se dá bem. Ela se casou com meu tio e é uma daquelas mulheres sem noção que pode parecer doce a primeira vista, mas é extremamente controladora e manipuladora. Apesar disso, seus dois filhos pequenos são muito legais e meu tio é super divertido. Então eles foram convidados para o casamento da minha prima que aconteceu nas montanhas”.

“Depois que chegamos ao local, descobrimos que alguns planos foram alterados já que o filho mais novo da tia Carol fez aniversário e ela quis aproveitar a presença de todos para comemorar. Ou seja, no mesmo dia do casamento ela fez uma festa de aniversário para ele logo depois da recepção! Além de ficarmos preocupados em ajudar os noivos e a família imediata também nos preocupamos com pizza, sorvete e refrigerante para uma festa de criança”.

Ainda aconteceu mais coisa!

Além da festa de aniversário infantil logo após o casamento, a celebração dos noivos também foi “aproveitada” pela cunhada da noiva que decidiu chamar a atenção para ela ao fazer um “grande anúncio”.

“Nikki, esposa do irmão da noiva e uma das madrinhas, decidiu aproveitar o espaço a beira de um lago para anunciar a mãe da noiva que está grávida. Ela se ajoelhou em frente a minha tia, na frente de toda a família, e entregou a ela um presente dizendo ‘Parabéns por ser avó pela primeira vez! Nós vamos ter um bebê'”.

Segundo a mulher, com o caos instaurado, a noiva começou a passar mal depois de ver seu casamento ser completamente destruído pelos familiares e precisou ser colocada na limusine para sair mais cedo em direção a lua de mel.

“Ela não apareceu na festa de aniversário, mas sua cunhada foi e passou todo o tempo dizendo como foi difícil fazer sua barriga caber no vestido de madrinha”.

“Queria dizer que toda a conversa sobre isso foi o bastante para envergonhar os envolvidos, mas infelizmente não foi”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, a família deve aprender uma importante lição com tudo isso.

“Espero que eles aprendam a dizer não para essas pessoas horríveis!”, comentou uma pessoa.

“Estou tentando imaginar uma festa infantil depois de uma recepção de casamento open bar. Definitivamente não dá pra imaginar uma festa de criança com todos em trajes formais e bêbados”, finalizou outra pessoa.