‘Ela usa sua doença para controlar nossas vidas’, afirma nora sobre a sogra

Uma mulher decidiu desabafar na internet após ficar cansada das atitudes da mãe de seu marido. No entanto, além de lidar com a convivência, ela agora precisará lidar com o fato de que ela está usando questões de saúde para tentar manipular o filho.

Em um relato no Reddit, a mulher conta que a mãe de seu marido tem 57 anos e mora com eles desde que se casaram. “Como meu marido e sua família moravam em outro país, eu me mudei para cá após o casamento. Minha sogra tem outros dois filhos que tem crianças em casa e não quis morar com eles para não precisar lidar com as crianças”.

“Ela começou a se irritar conosco quando dissemos que vamos nos mudar porque não consigo aguentar ela gritando todo o tempo ‘porque sua visão é ruim e ela não ouve bem por causa disso’. Além disso, ela é fumante compulsiva e eu sou asmática, então isso está realmente me fazendo mal”.

Ao saber da mudança, a sogra tentou mudar seu comportamento para impedir o casal de se mudar, no entanto, quando está perto dos outros filhos e de seus amigos ela insiste em criticar a nora.

“Eu e meu marido trabalhamos durante a noite, enquanto ela trabalha de manhã em uma fábrica. Por isso é difícil eu cozinhar em casa e sempre que cozinho ela reclama e não quer comer o que eu faço. Com isso, me contento em fazer um café da manhã reforçado para mim e meu marido sempre que chegamos do trabalho”, conta.

Ela acha que a sogra está mentindo!

Segundo a mulher, agora a sogra passou a fingir sintomas de doenças para acusá-los de negligenciar sua saúde, o que torna a situação ainda mais complicada.

“Ontem ela disse que ficou doente e tossindo sangue, mas nunca comprovou isso e só ficou gritando, reclamando e nos culpando. Além disso, ela sabe que estamos dormindo e não se importa enquanto estamos descansando. Só o descanso dela importa”.

“Ela diz que deveríamos cozinhar para ela pois sabemos que ela está doente, e diz que vai morrer logo por estar velha. Não acho que uma pessoa de 57 anos seja velha! Ela apenas esta agindo assim para manipular meu marido”.

“Em algumas vezes eu tenho pena do meu marido por ter crescido com uma mãe assim, ele sempre se sente culpado mesmo que esteja fazendo seu máximo”, finaliza a mulher.

Entre os comentários da publicação, uma pessoa afirma que eles devem ignorar as atitudes da sogra e se mudar o quanto antes.

“Eu tenho 57 anos, não sou velha! Posso ter algumas dores, um problema ou outro de saúde e ficar mais cansada do que antes, mas não sou mimada e posso viver tranquilamente sozinha! Ignorem a atitude dela, ela está fazendo vocês se sentirem culpados”, comentou uma pessoa.

“Isso é um pesadelo! Vocês devem mudar o quanto antes!”, finalizou outra.