Vídeo: bateria explode dentro de casa durante carregamento e causa terrível incêndio

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que uma bateria de lítio explode durante o carregamento em uma residência na Inglaterra e as imagens do incêndio mostram a violência da explosão.

A bateria pertencia a uma moto elétrica e estava sendo carregada na tomada da residência. Nas imagens, tudo que pode se ver e a sala da casa e uma fumaça que começa a subir. No momento que alguém começa a descer as escadas, a imagem embranquece, tamanha a quantidade de energia emitida na explosão e as chamas tomam conta do ambiente.

Cinco moradores da casa tiveram que ser levadas às pressas para o hospital local por inalação de fumaça. Uma delas sofreu queimaduras na boca e na traqueia.

Halifax lithium battery house fire footage prompts warning

Alarming footage showing the moment a lithium battery exploded, sparking a house fire in West Yorkshire has been released to highlight their dangers. pic.twitter.com/vGusr4n0Yz — Mekal Shan (@mekalshan) March 7, 2023

O Serviço de Incêndio e Resgate da cidade inglesa de West Yorkshire alertou as pessoas para que tomem cuidado com carregamento de objetos com baterias de lítio, que não devem nunca ficar sem supervisão.

“Embora incêndios envolvendo baterias de lítio não sejam incomuns, ter um vídeo mostrando a violência do desenvolvimento do incêndio é. Fica claro no vídeo que o incêndio é absolutamente horrível”, disse o gerente do serviço de resgate, John Cavalier.

Segundo ele, as baterias de lítio são encontradas em muitos eletroeletrônicos, como carros, bicicletas, patinetes, cigarros eletrônicos e telefones, por isso são um risco.

“Qualquer outro tipo de incêndio com o qual lidamos geralmente se desenvolve lentamente e as pessoas conseguem sair rapidamente. No entanto, os incêndios das baterias de lítio são tão ferozes e se espalham tão rapidamente que não há muito tempo para escapar”, disse.

Nenhuma das vítimas atendidas corre risco de vida, de acordo com as autoridades locais.