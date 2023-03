Tia é criticada por sair com a sobrinha sem trocar o pijama da menina

Uma mãe ficou completamente enfurecida ao descobrir que a cunhada levou sua filha até uma cafeteria sem trocar o pijama da menina. Para ela, a atitude da mulher demonstra “descuido e desleixo” com a aparência da criança.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe decidiu compartilhar sua insatisfação por meio de uma postagem no fórum Mumsnet, onde relatou o ocorrido sem se identificar.

“Minha filha normalmente fica com a minha cunhada uma vez por semana. Na noite anterior a este dia ela estava na casa da minha mãe e não tinha uma troca de roupas para usar na manhã seguinte, mas eu sabia que minha cunhada tinha algumas trocas pois confirmei isso com ela”.

“No final do dia, minha cunhada postou uma foto com minha filha em uma cafeteria e ela estava de pijama! Eu perguntei para minha cunhada o motivo da minha filha estar de pijama e ela disse que não sabia que ela estava sem trocas de roupa na casa da minha mãe além de usar seu casaco por cima a impedindo de perceber que ela estava de pijama”, conta a mãe.

“Eu perguntei para minha mãe o que aconteceu e ela pediu desculpas por não ter trocado minha filha de manhã e disse que não tinha trocas de roupa, mas sabia que minha cunhada tinha e que deveria preparar minha filha antes de sair com ela. Então uma das duas está mentindo”.

Ela ficou extremamente irritada!

Irritada, a mãe afirma que a cunhada deveria ter verificado as roupas da menina antes de sair apesar dela usar um casaco.

“Era possível ver as roupas por baixo do casaco! Eu disse isso para o meu marido e ele disse que vai falar com a irmã. Eu também fiz questão de trocar completamente as roupas da minha filha sempre que ela vai para a casa da tia. Antes eu a levava de pijama para ela trocar de roupas lá”.

“Isso aconteceu faz mais de 1 semana, mas não sai da minha cabeça. Estou com tanta raiva por minha filha ter saído de casa parecendo uma completa desleixada!”, finaliza a mãe.

Para os usuários do Mumsnet, a mãe está exagerando em sua reação.

“Sua filha certamente não se importou, e até gostou, de sair de pijama”, comentou uma pessoa.

“Muitas calças de pijama de crianças parecem calças normais. Parece que foi isso que aconteceu e não é nada demais. Você tem sorte de ter pessoas que te ajudam a cuidar de sua filha”, comentou outra.