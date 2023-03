‘Os homens são tão sensíveis’, afirma mulher após ser bloqueada por se atrasar

Uma mulher ficou completamente chocada depois de ser “deixada de lado” por um pretendente. Inconformada, a jovem descobriu que o homem a deixou sozinha por ela se atrasar apenas 2 minutos para o encontro.

Conforme publicado pelo The Mirror, Jenny contou sua história por meio de um vídeo compartilhado no TikTok, onde explicou os detalhes do encontro desastroso que teve.

“Eu tinha um encontro esta noite e o plano era me encontrar com ele por volta das 18:15hrs”, começa a jovem. Seguindo com seu relato, ela explica que precisou parar no caminho para comer algo e, perto das 17:30hrs, enviou uma mensagem de texto informando o pretendente que estava a caminho do local combinado.

No entanto, alguns problemas no metrô fizeram com que a jovem se atrasasse alguns minutos e ficassem sem sinal para conseguir avisar o rapaz.

“Aparentemente ele me mandou duas mensagens enquanto eu estava no metrô e eu não recebi por não ter sinal. Quando o sinal voltou eu li as mensagens e ele informou que deixaria sua mochila na academia e depois iria ao meu encontro. Então respondi avisando que não tinha recebido por estar no metrô, mensagem que ele retornou perto do horário do encontro perguntando se eu o estava enganando”.

Ele a bloqueou!

Nervosa com o retorno do rapaz, Jenny conta que imediatamente tentou responder, mas algo estava errado.

“A foto dele desapareceu e quando eu enviei a mensagem para ele apareceu apenas o sinal de mensagem enviada, mas nunca chegou o sinal de mensagem recebida”, conta.

“Eu pensei que ele tinha me bloqueado só por pensar que eu não existia! Então percebi que no aplicativo de namoro ele ainda me seguia. Decidi tentar enviar uma nova mensagem e ele me mandou sua localização”.

Leia também: Mulher descobre que a ex do namorado estava com ele em uma despedida de solteiro

Quando se encontraram finalmente, o homem negou ter bloqueado o contato da jovem e afirmou não saber o que havia acontecido. “Os homens são tão sensíveis”, finaliza Jenny em seu relato.

Em pouco tempo, diversas pessoas comentaram o vídeo da jovem: “Qualquer atraso com menos de 15 minutos é perfeitamente aceitável!”, comentou uma pessoa.

“Ele deu um grande sinal de alerta por conta de seu comportamento. Bloquear alguém porque essa pessoa se atrasou 2 minutos é um absurdo”, comentou outra.

“Você foi legal demais com ele! O fato de ele ter mentido tornou a situação completamente horrível”, finalizou uma terceira.