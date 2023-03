Noiva se enfurece após a tia querer juntar seu casamento com uma festa infantil

Uma noiva ficou completamente irritada após ser “gentilmente convidada” a compartilhar sua festa de casamento com o aniversário de uma criança de quatro anos. A ideia foi sugerida por uma tia da mulher, que nem mesmo a conhece pessoalmente.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva compartilhou toda sua frustração por meio de uma publicação feita no Reddit, onde rapidamente recebeu o apoio de diversas pessoas que utilizam a plataforma.

“Eu me caso em alguns meses. Teremos uma celebração pequena na minha casa e ao todo temos 28 convidados e um deles é minha tia, esposa do irmão do meu pai”.

“Sábado passado eu contei a todos sobre o casamento e foi bem legal. Fiquei magoada porque meus avós não vão conseguir vir por causa de sua idade, mas isso não foi nem perto do que aconteceu depois”, explica a noiva.

“Ontem eu recebi uma mensagem de um telefone desconhecido. Era a sobrinha da minha tia, que eu nunca conheci. O aniversário do filho dela acontece 3 dias antes do meu casamento e ela achou que seria uma boa ideia juntar as comemorações”.

Ela não concordou!

Seguindo com seu relato, a noiva afirmou que a sobrinha de sua tia além de questioná-la sobre a junção das festas já apresentou os planos completos para a celebração conjunta, incluindo uma nova lista de convidados.

“Ela achou que era uma ideia excelente por ser ‘somente a família’ e não comemorarmos o casamento em um ‘lugar bonito’ ou em uma igreja. Também disse que deveríamos convidar toda sua família e amigos da escola do garoto”.

“Eu cansei de lidar com todas essas confusões! Apenas pedi desculpas e disse que nunca a conheci e que meu casamento não será uma festa infantil! Minha tia me ligou pedindo desculpas e pensou que a sobrinha só queria me parabenizar. Ela também disse que a repreendeu depois que ela ligou para reclamar sobre a minha recusa”, conta a jovem.

Para outros usuários do Reddit, ela tomou a decisão correta. “Eu não consigo acreditar no que acabei de ler! É um absurdo completo”, comentou uma pessoa.

“Seu casamento ia acabar ganhando um castelo inflável para crianças, certeza”, comentou outra.