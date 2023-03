Mulher devolve tratamento do irmão ‘na mesma moeda’ tempos após ele recusar ajudá-la no passado

Mulher devolve tratamento do irmão ‘na mesma moeda’ tempos após ele recusar ajudá-la no passador (Reprodução/Pixabay - Steve Buissinne)

Uma mulher de 29 anos desabafou no Reddit, após se recusar a fazer um serviço gratuito ao irmão, de 35. De acordo com ela, o homem negou ajudá-la dois anos atrás quando foi solicitado.

Em 2021, abri um restaurante em outra cidade e pedi ao meu irmão que me ajudasse a melhorar uma receita de massa. Atualmente, ele administra o restaurante dos meus pais, então é claro que não pensei muito nisso porque também sou filha dos meus pais”, iniciou o relato na plataforma, por meio do usuário u/dslui.

“Ele não respondeu às minhas mensagens até que um dia recebi uma longa mensagem dele contando todo o seu trabalho duro e que eventualmente seríamos concorrentes. Nunca pensei que ele iria recusar porque ainda sou proprietária de parte daquele negócio de família e afirmou que não me daria pelo que trabalhou tanto”, continuou.

Devolução ‘na mesma moeda’

Segundo a mulher, seus pais defenderam a decisão do irmão e não se importaram muito com a ocorrência. Ressentida, a mulher observou ainda fazer parte da família.

Após dois anos do ocorrido, o negócio aberto pela autora do relato se estabilizou de forma evidente. Contudo, não teve apoio do irmão quando solicitou.

“Agora meu irmão está abrindo um novo restaurante. Já que sou a arquiteta da família, estão me pedindo para projetar gratuitamente para ajudar meu irmão mais velho a construir seu restaurante”, escreveu.

Levando em consideração a recusa de seu irmão em ajudá-la no passado, ela negou a fazer o trabalho gratuitamente.

Na rede social, diversos internautas defenderam a atitude da mulher em não ajudar sua família. “Eu usaria as mesmas palavras contra ele, como você disse”, comentou um deles na rede.

“Envie a ele uma receita de macarrão. Se você está entediado, faça um plano arquitetônico para forrá-lo”, escreveu um deles, com tom de sarcasmo.

