Mãe considera mudar o nome da filha após ele se tornar ‘popular’

Uma mãe está pensando em reconsiderar o nome escolhido para sua filha. Em busca de uma escolha “clássica e ao mesmo tempo moderna” ela chegou a um nome, que agora teme ser “popular demais”.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe contou sua história por meio de uma publicação feita no fórum Mumsnet, onde questionou os demais usuários da plataforma sobre seguir, ou não, com o nome escolhido para sua filha.

Para ela, o nome acabou se popularizando depois de ser vinculado a personagem principal de uma famosa franquia de filmes e livros.

“Mudar ou manter o nome Alice para a minha filha? Espero que alguém possa me ajudar. Eu preciso de opiniões honestas sobre o nome Alice para uma menina”, começa a mãe.

“Sempre gostei desse nome apesar de nunca conhecer uma menina chamada Alice, mas agora que escolhi esse nome para a minha filha eu passei a encontrar outras ‘Alices’ espalhadas por todos os lugares! Aqui cito não só outras pessoas com este nome, mas produtos e até mesmo os filmes e livros de Alice no País das Maravilhas”, conta a mãe.

Ela perdeu a confiança em sua escolha

Seguindo com seu relato, a mãe conta que a súbita popularidade do nome a fez perder a confiança em sua escolha e se questionar sobre manter, ou mudar, o nome da filha.

“Estou me sentindo menos confiante e pensando seriamente em mudar o nome. Vocês acham que uma menina chamada Alice poderá ser perseguida por causa do seu nome? Sei que é bobagem, mas podem compartilhar suas experiências? Agradeço antecipadamente pela ajuda”, finaliza a mulher.

Em pouco tempo, outros usuários do fórum compartilharam suas opiniões sobre o nome.

“Gosto muito de Alice e, mesmo sendo popular, só conheço uma na vida real”, comentou uma pessoa.

“Minha filha se chama Alice e nunca recebeu críticas por causa de seu nome!”, compartilhou outra.