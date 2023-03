Lista de convidados para casamento gera polêmica: ‘Convidou apenas os ricos’

Uma noiva ganhou diversas críticas após selecionar os convidados de seu casamento com base na condição financeira deles. Com isso, somente os parentes com “mais dinheiro” foram convidados para a celebração.

Conforme relato compartilhado no Reddit e publicado pelo The Mirror, ela usou o “critério de seleção” por ter decidido se casar em outro país elevando o custo dos convidados para comparecerem ao casamento.

Sem se identificar, ela conta que sua mãe a criticou de forma constante por suas ações terem deixado a maior parte da família em uma situação desconfortável.

“Eu estou errada em não convidar meus parentes mais pobres para meu casamento? Eu me caso em junho e enviei os convites em janeiro para todos poderem se planejar. Vou me casar em um resort na República Dominicana e sei o quão caro pode ser comparecer ao meu casamento”.

“O valor pago por convidado e por convite enviado era alto, então pensamos que seria uma boa ideia convidar somente quem tiver condições financeiras de comparecer”, comenta a noiva.

Ela foi criticada pelos familiares

Seguindo com seu relato, a noiva disse que sua mãe ficou completamente decepcionada ao saber sobre o critério utilizado por ela para selecionar os convidados.

“Minha mãe está magoada comigo e diz que eu magoei muitas pessoas. Ela disse que fui rude em julgar meus parentes e amigos por sua renda. Eu não fiz isso, apenas escolhi quem pode se dar ao luxo de ir”, comenta a noiva.

Para os usuários do Reddit, mesmo sem querer ela acabou agindo de forma egoísta e mesquinha com as pessoas de sua família.

“Você deveria ter enviado os convites e deixado as pessoas decidirem por elas mesmas se era caro demais para ir ou não. Não custava muito fazer isso se comparar com os gastos gerais com o casamento. Você foi egoísta e rude”, comentou uma pessoa.