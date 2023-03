Gato deixado sozinho em casa descobre ‘segredo’ da família e não se agrada do que encontra

Coco é um gato doce, mas não esconde suas travessuras. Arteiro que só, o bichano costuma ignorar as repreensões e vai fundo em seus objetivos. De tanto cavar fundo, o animal fez uma descoberta que, ao menos para ele, foi inusitada. Relato extraído do portal The Dodo.

Acostumados com o forte gênio de arteiro de Coco, Emily Chaplin e sua família adotaram o gatinho há dois anos. De lá para cá, passaram a conhecer bem as travessuras protagonizadas pelo bichano.

“Ele adora abrir armários e dormir neles, tirar sua própria comida dos armários na hora do jantar e rasgar toalhas de papel quando está entediado”, disse Chaplin ao The Dodo.

Por seu histórico de arteiro, Coco jamais poderia ficar em casa sem supervisão. Sendo assim, Chaplin e seu marido decidiram instalar uma câmera de segurança dentro de casa. O objeto foi colocado no alto de uma prateleira com vista para a cozinha, inicialmente longe do possível alcance do animal.

Nada passa batido

Embora Coco seja um gato muito inteligente, seus pais não desconfiaram que ele seria capaz de encontrar a câmera instalada. Contudo, em algumas horas após a instalação, o bichano descobriu o segredinho dos pais.

Gato deixado sozinho em casa descobre ‘segredo’ da família e não se agrada do que encontrar (Reprodução/Emily Chaplin)

“Meu marido verificou a câmera e percebeu que Coco estava no armário. Ele pegou o microfone e disse a Coco para sair”, disse Chaplin. “Coco não ficou feliz quando percebeu que estava sendo observado!”

“Ele derrubou a câmera! Ele estava chateado porque o estávamos observando”, disse Chaplin. “Meu marido e eu ficamos histéricos [revendo a filmagem]!”

Pelo repertório de travessuras do gatinho, o casal não poderia esperar menos do que aconteceu com a descoberta. Contudo, o gênio de Coco faz parte de sua personalidade e não impossibilitou de ser amado por sua família.

“Minha família e eu sempre dizemos que Coco é definitivamente uma gata travessa”, disse Chaplin. “E muito legal.”