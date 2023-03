Depois de quase um ano desaparecido, mulher encontra corpo mumificado de seu marido no guarda-roupa

Um caso incomum aconteceu recentemente em Illinois, Estados Unidos, quando uma mulher que procurava por enfeites natalinos em um armário de sua residência acabou encontrando o corpo mumificado de seu marido, que havia desaparecido há oito meses.

Richard Maedge, de 53 anos, foi reportado como desaparecido pela primeira vez em 27 de abril de 2022 e a polícia revistou a casa que ele morava, na localidade de Troy, em Illinois, Estados Unidos, pelo menos duas vezes para tentar encontrá-lo, mas sem sucesso.

Nas buscas, as autoridades informaram ter percebido um cheiro de “esgoto” dentro da casa, mas não prestaram atenção, pois disseram que era uma “casa de acumuladores”, que são pessoas que guardam coisas compulsivamente.

Quando a mulher insistiu com a polícia, os oficiais voltaram para uma segunda revista, mas também não o encontraram. Eles até levaram cães farejadores para a tarefa, mas os animais também nada acharam.

Tempos depois, a senhora contatou um encanador por causa do cheiro, mas ele apontou que o problema era uma fuga de gás.

A mulher, Jennifer Maedge, informou às autoridades que falou pela última vez com seu marido no dia em que ele desapareceu. Ela disse que ele a chamou e disse que voltaria cedo do trabalho. Mas, ele nunca voltou. A família, entretanto, estranhou que ele havia deixado a carteira, as chaves e o carro.

A mulher encontrou o corpo do marido enquanto procurava decorações para o Natal.

Foi só em 11 de dezembro do ano passado, oito meses após a desaparição, que a mulher encontrou o corpo mumificado de Richard enquanto procurava algumas decorações de Natal em um armário da sua sala que ela raramente olhava.

“Decidi colocar a árvore de Natal, e eu estava procurando uma sacola de enfeites natalinos. Foi então que euo descobri”, contou Jennifer Maedge ao jornal St. Louis Post-Dispatch. “Ele havia cometido suicídio”, acrescentou a mulher.

As autoridades emitiram um comunicado explicando que “o caso ainda está sendo investigado pelo Departamento de Polícia de Troy e pela Oficina Forense do Condado de Madison”. “Uma autópsia foi programada”, acrescentou.

As autoridades explicaram que o fato de os corpos mumificados não terem cheiro fez com que passasse tanto tempo sem que ele fosse descoberto, nem mesmo pelos cães.

Jennifer ficou grata por encerrar de vez a busca, mas a irmã da vítima não. Ela quer processar as autoridades por terem ido duas vezes à casa e não terem encontrado o corpo.