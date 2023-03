Decisão de noiva sobre o casamento causa clima de tensão com os sogros

Uma noiva se viu em meio a uma discussão com seus sogros depois de revelar algumas escolhas sobre seu casamento. Ela recusou a oferta do sogro para levá-la ao altar e afirmou que este papel será desempenhado por sua meia-irmã.

A decisão da noiva levou a uma série de críticas que foram relatadas por ela em uma postagem feita no Reddit. Seu relato chamou tanta atenção que acabou sendo compartilhado pelo The Mirror.

Em um relato anônimo, ela explica que foi criada pela irmã durante grande parte de sua vida. Após a morte de sua mãe, quando ela ainda era jovem, a irmã assumiu o papel de guardiã legal e passou na desempenhar a função de mãe e pai dela, que nunca teve qualquer contato com o pai biológico.

“Minha irmã escolheu ser minha guardiã e acabou até mesmo se distanciando da família do próprio pai. Para me criar ela desistiu não só do relacionamento com seu pai, mas também da faculdade, na sua juventude e de muitas coisas”, explica a noiva.

“Quando fiquei noiva a primeira coisa que disse a ela é que além de tê-la como madrinha eu também quero que ela me leve ao altar”.

Os sogros dizem que “não é apropriado”

Diante do convite, a noiva conta que sua irmã ficou emocionada e animada, bem diferente do que aconteceu com o noivo e seus pais.

“Ele disse que era ótimo minha irmã ser minha madrinha, mas que ela ter dois papéis no casamento não era apropriado. Para finalizar, ele afirmou que era papel de um homem me levar ao altar”.

“Eu disse a ele que entendo a situação e agradeço por seu pai querer desempenhar esse papel por mim, mas foi minha irmã quem me criou e cuidou de toda minha formação, então o certo é ela me entregar a ele. A discussão foi se estendendo e chegou até os meus sogros”, explica.

Leia também: Pai da noiva ameaça não ir ao casamento caso ela se recuse a mudar a data

“Minha sogra me ligou e disse que entender o fato da minha irmã ser importante na minha vida, mas disse que o casamento também é do meu noivo e eu devo respeitar as vontades dele quanto a isso. Minha irmã se ofereceu para deixar meu sogro me levar ao altar, mas eu me recuso a aceitar”.

Para os usuários do Reddit, ela deve seguir com sua decisão.

“Sua irmã parece uma pessoa incrível e merece te levar ao altar”, comentou uma pessoa.

“Eu ficaria com receio de seguir com um casamento e me casar com alguém que rejeita meus planos de honrar alguém que me criou simplesmente por essa pessoa cumprir um papel tipicamente masculino”, comentou outra.

“Não se case com ele! Ele vai agir assim por toda a sua vida e nunca respeitará sua irmã por ela não ser um homem”, finalizou uma terceira.