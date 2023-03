Pai da noiva ameaça não ir ao casamento caso ela se recuse a mudar a data

Uma noiva está passando por momentos complicados envolvendo os preparativos para seu casamento. Após anunciar a data, ela foi informada de que o pai não poderá comparecer a menos que ela mude a celebração para o mês seguinte.

Conforme o The Mirror, a noiva buscou por apoio no Reddit, onde compartilhou sua história de forma anônima.

“Desde o princípio do planejamento nós tivemos um conflito de interesses com meus pais. Queremos nos casar dia 13 de maio, quase três semanas antes do meu noivo embarcar para um treinamento de 40 dias em seu trabalho. Com isso, não teremos muito tempo juntos depois do casamento”.

“Meus pais, por outro lado, estão exigindo uma mudança de datas para o início de junho, apenas uma semana antes do treinamento do meu noivo começar. Isso é só porque meu pai não tem dias de férias disponíveis antes dessa data”, conta a noiva.

O pai está ameaçando não comparecer

Seguindo com seu relato, a noiva conta que a mudança de datas seria extremamente inconveniente para o casal.

“Precisaríamos mudar não só o casamento, mas também nossa lua de mel. No entanto, meus pais estão magoados por não mudarmos a data”, finaliza a noiva antes de questionar se está errada em sua decisão.

Para os usuários do Reddit, ela não agiu errado e, além disso, escolheu um sábado para o casamento, o que pode fazer com que o pai tenha mais facilidade em conseguir uma folga na data.

Leia também: Noiva exige que sogros paguem o casamento: ‘Não param de convidar os amigos’

“É um final de semana e faltam 2 meses para o casamento. Seu pai tem tempo suficiente para pedir uma folga ou trocar de escala com um colega”, comentou uma pessoa.

“Você é que devem decidir quando vão se casar. Seus pais não estão errados em pedir a mudança, mas estão errados em insistir nela e ficar com raiva quando vocês não obedecem”, comentou outra.

“Seu dia de casamento é em um sábado, e é o dia que funciona melhor para você. Logo, seu pai precisa descobrir uma maneira de comparecer já que os problemas dele não devem controlar o seu casamento”, finalizou uma terceira.