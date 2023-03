Mulher é criticada por ir a um show enquanto o namorado vai ao velório da avó

Uma mulher foi duramente criticada por admitir que preferia ir a um show do que acompanhar o namorado no velório da avó dele. Segundo ela, é tudo uma questão de trabalho.

A mulher, que contou sua história de forma anônima no Reddit, teve seu relato compartilhado pelo The Mirror.

“Eu trabalho no departamento musical militar e temos um grande show chegando. Acontece que o show será no mesmo dia do funeral da avó do meu namorado”.

“Sou a trompetista principal e não temos outra pessoa para me substituir nesta ocasião, fora que isso pode causar uma grande tensão com meu chefe por não ser o funeral de um familiar meu, mas sim da avó dele”, explica.

“Meu namorado sabe disso, mas ainda está magoado por eu estar indo ao show ao invés de acompanhá-lo ao velório”.

Ela não sabe o que fazer

Finalizando sua história, a jovem conta que se sente sem opções nesta situação e que passou a acreditar que está agindo errado ao priorizar seu trabalho.

Para os usuários do Reddit, ela realmente está agindo da forma errada e deveria repensar sua decisão.

“Parece que você nem mesmo tentou conversar com seus chefes sobre isso. Por esse motivo, você está errada”, comentou uma pessoa.

“Não é sobre a avó dele, é sobre seu parceiro e você está escolhendo o trabalho ao invés dele. Os velórios nunca são em datas convenientes”, comentou outra.

“Você pode não conseguir a dispensa, mas ao tentar você estará mostrando para seu parceiro que fez o possível para estar ao lado dele. ‘Meu comandante mandou eu comparecer’ é bem diferente de ‘Eu quero comparecer porque sou o trompete principal’”, finalizou uma terceira.