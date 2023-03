Mulher descobre que a ex do namorado estava com ele em uma despedida de solteiro

Uma mulher ficou completamente irritada depois de descobrir que a ex-namorada de seu companheiro estava entre os convidados de uma despedida de solteiro da qual o homem participou.

Segundo relato, feito por ela no Mumsnet e compartilhado pelo The Mirror, em momento algum o homem compartilhou com ela o fato de que a ex-namorada foi convidada para a festa.

“Descobri que duas garotas foram convidadas para a despedida de solteiro de um amigo do meu marido. São duas garotas que ele conhece bem... uma delas é sua ex”.

“Eles todos se conheceram na faculdade e de alguma forma ainda conseguem manter a amizade e a proximidade. Eles gostam de se reunir em festas e comemorar momentos especiais juntos. Apesar de morarmos na mesma cidade, eu nunca as conheci”.

“Estou irritada com isso, principalmente por ele não me contar que elas estavam envolvidas na festa”, explica a mulher.

Ela ficou incomodada

Seguindo com seu relato, a mulher conta que o namorado não foi o responsável por planejar o evento, então não foi ele quem convidou a ex. No entanto, ele soube com antecedência que ela iria e não compartilhou a informação.

“Ele sabia desde quinta-feira e os eventos aconteceram no sábado! Se a presença de mulheres era permitida então porque eu não fui convidada?”.

“Fiquei aborrecida e frustrada com essa panelinha e me senti desrespeitada pelos amigos do meu companheiro”.

“Eu não consigo tirar isso da minha cabeça e gostaria que a ex dele realmente fosse embora. No casamento, em maio, eu não estarei presente pois ficarei cuidando dos nossos filhos, então depois do que fizeram eu até que fiquei feliz em não ir”, finaliza a mulher.

Apesar do desabafo da mulher, algumas pessoas acreditam que ela está exagerando em sua reação.

“Acho que você está exagerando na forma como está lidando com a presença dela na despedida de solteiro”, comentou uma pessoa.

“Um ex na despedida de solteiro não é grande coisa, mas a reação dele é”, comentou outra.