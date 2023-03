Mãe fica furiosa após o filho não anunciar a gravidez da esposa no casamento do irmão

Um homem está precisando lidar com as atitudes de sua mãe depois que ele e a esposa se recusaram a anunciar a gravidez durante o casamento de seu irmão. Segundo o homem, não era o momento certo para contar a novidade.

Conforme publicado pelo The Mirror, ele utilizou o Reddit para contar sua história e acabou tendo o relato compartilhado após viralizar na plataforma.

Sem se identificar, o homem conta que seu irmão e a esposa ficaram felizes por ele não ter anunciado a gravidez durante o casamento.

“Meu irmão mais velho se casou semana passada e foi um grande casamento. Nem todos os convidados eram da nossa cidade e veio gente de diversos países para comemorar com eles”.

“Eu fui um dos padrinhos e minha esposa foi a responsável por fazer a homenagem da recepção”, conta o homem.

Nem tudo saiu conforme o planejado

Segundo o homem, as coisas começaram a desandar quando ele anunciou para a família que sua esposa está grávida.

“Meu irmão e sua esposa foram almoçar com nossos pais e conosco, então aproveitamos para anunciar que seremos pais, mas as coisas saíram do controle. Meu pai, irmão e cunhada ficaram animados, mas minha mãe ficou chateada”.

“Não por causa da gravidez, mas por não termos anunciado para toda a família durante o casamento do meu irmão, que nos agradeceu por justamente não fazer isso”, conta o homem.

Para os usuários do Reddit, ele agiu corretamente em não chamar a atenção no casamento do irmão.

“Aprenda que você nunca poderá agradar a todos, mas pode, e deve, fazer a coisa certa”, comentou uma pessoa.

“Você tem outras formas de se comunicar e transmitir a notícia para as pessoas de outros países”, reforçou outra.

“Era o dia do seu irmão e da esposa dele, e eles aprovaram sua decisão”, finalizou uma terceira.