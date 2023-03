Homem se revolta após sua irmã permitir que ex entre em casa para ver o filho

Uma mulher em processo de divórcio relatou um conflito entre seu ex e o irmão depois da separação. De acordo com ela, tem sido uma bagunça morar com o irmão enquanto lida com o rompimento da relação.

“Meu irmão costumava ser amigo do meu ex, então o divórcio também foi difícil para ele. Acho que está se concentrando em sua raiva para não ter que aceitar que meu ex o machucou também”, escreveu a mulher em um post do Reddit, por meio do usuário u/hir25.

“Meu filho estava doente e ficava perguntando pelo pai, então pedi ao meu ex para vir vê-lo. Meu irmão estava fora quando [meu ex] veio, mas minha cunhada estava em casa e ela ficava me dizendo que [o irmão] não iria gostar quando descobrisse”, continuou.

Revolta e expulsão

Segundo o relato, a mulher acredita que sua cunhada ligou para o irmão contando sobre a visita, pois ele acabou chegando mais cedo naquele dia. Ao se deparar com o ex da irmã, o expulsou de seu lar e disse para ficar longe dela e esquecer que tinha um filho.

“Meu ex recusou, mas eu o fiz ir porque a discussão deles estava incomodando meu filho. Depois que ele saiu e meu filho se acalmou, meu irmão voltou sua raiva para mim. Ele acha que sou louca por pedir ao meu ex para vir ver nosso filho, pois acha que preciso ficar longe dele até que nosso divórcio seja finalizado”, desabafou.

“Ele me disse que não o queria em sua casa novamente e não se mexeu quando eu o lembrei que ele ainda é o pai do meu filho”, continuou.

No final do desabafo, a mulher revelou frustração com o irmão e disse que ele precisava superar a situação, pois fez o melhor pensando no filho naquele momento.

