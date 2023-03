‘Eles não paravam de convidar os amigos’, desabafa noiva após atitude dos sogros

Uma noiva exigiu que seus sogros paguem pelo casamento depois que eles insistiram em continuar convidando os amigos para o grande dia do casal. Cansada, ela afirma que apenas queria um casamento pequeno e familiar ao invés de uma grande festa.

Publicando sua história no Reddit, a noiva teve seu relato compartilhado pelo The Mirror depois de viralizar na plataforma.

Segundo ela, seu noivo vem de uma grande família com diversos parentes distantes. Apesar dos pedidos do casal, os pais do homem insistiram em convidar “todos os primos distantes que não têm contato direto com a família”, aumentando a lista de convidados de 70 para 250 convidados sem a autorização dos noivos.

“Agora estou perdendo uma grana enorme porque meus sogros insistem em convidar amigos e familiares. Eu já implorei para eles pararem com isso e disse que se quiserem convidar todos os parentes, vão ter que pagar por isso”.

“Entendo que o casamento não é só meu, e que meu noivo só está aceitando isso por questões culturais, mas não é o casamento que queríamos ter”, conta.

Eles a culparam por isso

Segundo a noiva, a situação ainda ficou pior depois que os sogros passaram a insinuar que culturalmente os responsáveis por pagar o casamento são os parentes da noiva.

“Eles estão dizendo que tradicionalmente é a família da noiva que arca com os gastos do casamento. Dá pra perceber que eles são tradicionais. Eu deveria ter ficado quieta e aceitado a dívida?”, questiona a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela deve ser clara com os sogros e com seu futuro marido.

“A única solução que eu vejo aqui é estas pessoas não irem ao seu casamento. Seja clara com eles e afirme que se insistirem em convidar todos os parentes eles é que deverão pagar”, comentou uma pessoa.

“Se você vai ter um casamento gigantesco com pessoas que não queria que estivessem lá, então é justo eles pagarem por isso ou convença seu noivo a fugir e casar sem a presença de todos”, sugeriu outra pessoa.

“Ou seu noivo lida com a família dele e os controla, ou você cancela o casamento”, finalizou outra